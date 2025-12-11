マツコ・デラックスが10日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3時）にゲスト出演。自身にラジオのレギュラー番組のオファーが来ないことに対し、憤慨した。

番組によると、マツコのニッポン放送出演は約9年ぶり。番組内はたびたび、自身にラジオのレギュラー番組のオファーがないことについて言及していた。パーソナリティーの佐久間宣行氏は「マツコさんがCM中に、ニッポン放送のそこのやつらは私にオールナイト（ニッポン）の声をかけてくれないと。お前らどうせ、アイドルと仕事したいんだろうって言ったから、（番組スタッフの）福田が『そりゃそうだろ』って」と状況を説明した上で爆笑した。

マツコは「だから、いいよ。やりたいことはおやりなさい。一向に構わないんだけど、やりたいことと、やらなければいけないことがあるだろ！ やらなければいけないことを、お前らはやってるかっていう話をしてるの。やりたいことばっかり！」と声を荒らげた。続けて「やらなければいけないことかって言われると、違うんだけど」と補足した。

マツコは久々のラジオ出演からか「ウンコ」「チンコ」を連発していた。佐久間氏は「始まってさ、ウンコチンコ言ってるパーソナリティーにベットしようってなかなかいない」と反論した。

マツコは「この野郎！ お前ら！ 原点だぞ！ 総武線乗ってたら、小学生はウンコとチンコの話しかしてないよ。新小岩着く時は必ず『チンコイワ』って言うんだよ、あいつら。そういうもんだよ、いつの時代も！」と再び声を荒らげた。それを聞いた佐久間氏から「ラジオが楽しくなっちゃってる」と指摘され、マツコは「ごめんなさい、ちゃんと正して」と声を小さくした。