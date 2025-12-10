アドビは「Adobe Apps for ChatGPT」の提供を開始した。OpenAIとの提携により、対話型生成AI「ChatGPT」上で「Adobe Photoshop」「Adobe Acrobat」「Adobe Express」の機能が無料で利用できる。

チャットで指示するだけで画像編集やPDF編集

「Adobe Apps for ChatGPT」は、ChatGPTのチャット欄でアドビのアプリ名を指定し、やりたいことを自然言語で入力するだけでタスクを実行できる機能。対象となるのはChatGPTの無料版およびGo、Plus、Proの各プランを契約しているユーザーで、アドビ製品の使用経験がなくても利用できるように設計されている。

たとえば「Adobe Photoshop、この画像の背景をぼかすのを手伝ってください」と入力すると、自動的にアプリが起動し、文脈を理解して処理を行う。

各アプリで利用できる機能

「Adobe Photoshop for ChatGPT」では、画像の特定オブジェクトの編集、明るさやコントラストの調整、背景の変更などが可能。グリッチやグローといったクリエイティブな効果も、元の画質を保ちながら適用できる。

「Adobe Acrobat for ChatGPT」は、チャット内でのPDF直接編集、テキストや表の抽出、複数ファイルの統合、圧縮変換などに対応する。機密情報を含む文書でも編集可能としている。

「Adobe Express for ChatGPT」では、テンプレートを用いたデザイン作成や、テキスト・画像の差し替え操作、編集の繰り返しをチャット内で完結できる。

今後はユーザーからのフィードバックをもとに機能拡充を進め、「Adobe Photoshop」の「背景を生成」機能や、「Adobe Express」のアニメーション追加機能なども導入される見込み。