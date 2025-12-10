この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまる氏が運営するYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」が、「【SBI証券ユーザー注目】SBI新生銀行『ハイパー預金キャンペーン』を住信SBIネット銀行と見比べて解説」と題した動画を公開した。SBI証券ユーザーにとって主要な選択肢である「住信SBIネット銀行」と「SBI新生銀行」のどちらをメインバンクとして利用すべきか、新たなキャンペーン情報を基に比較・解説している。



おにまる氏は、これまでSBI証券の連携バンクとして「住信SBIネット銀行」が圧倒的な支持を得ていたと指摘。しかし、2025年10月のNTTドコモによる買収や、それに伴う2026年5月からの「スマートプログラム」改定により、その優位性に変化が生じていると語る。



一方でSBI新生銀行は、通常金利の時点で住信SBIネット銀行を上回る。SBI証券との連携で利用できる「SBIハイパー預金」の金利が年0.42%であるのに対し、住信SBIネット銀行の「SBIハイブリッド預金」は年0.21%と、2倍の差がある。



さらに動画では、SBI新生銀行が新たに開始した「SBIハイパー預金 金利最大10倍キャンペーン」を詳しく解説。このキャンペーンは、ハイパー預金の総残高に応じて金利が上昇する仕組みで、総額が1兆円に達した場合、金利は通常の10倍である「最大年4.2%」になるというものだ。おにまる氏は、「100万円をキャンペーン開始から終了まで預け入れた場合、約9,290円の利息が得られる計算になる」と、そのインパクトの大きさを説明した。



ただし、この最大金利はあくまで目標達成時のものであり、現在の預金総額は約5,200億円。この時点での適用金利は年0.63%にとどまる。今後、キャンペーン期間終了の2026年3月31日までに、利用者がどれだけ資金を預け入れるかが、最終的な金利を左右する。



動画の締めくくりとして、おにまる氏は、金利の高さと強力なキャンペーンを打ち出すSBI新生銀行の勢いを評価。長らく「住信SBIネット銀行一択」とされてきた状況が変わりつつあり、SBI証券ユーザーは自身の利用状況に合わせて、メインバンクを再検討する時期に来ていると結論付けた。