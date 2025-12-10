『京王 クリスマスの彩り展 2025』ソフビラインナップ発表！ 購入方法もチェック！
2025年12月11日（木）より、京王百貨店 新宿店で開催される『京王 クリスマスの彩り展 2025』、ソフビアイテムのラインナップが発表された。
『京王 クリスマスの彩り展 2025』は、国内外で活躍される女性クリエーターたちによる、「ちょっとホッとする、 やわらかいクリスマスイベント」がテーマとなっている、オリジナルソフビや雑貨の展示販売イベント。
このたび、ソフビアイテムのラインナップが発表された。
さっそく紹介していこう。なおソフビアイテムは、【一般販売作品】と【抽選販売作品】があり、【一般販売作品】は、12月13日（土）より会場にて販売開始。【抽選販売作品】は、12月13日（土）より会場に設置してあるチラシからWEB抽選申し込みを行う。
【あらいきりこ】
◆おおかみくん スタンダード／5280円（税込）／【一般販売作品】
◆おおかみくん シトラス／5500円（税込）／【一般販売作品】
◆おおかみくん GALAXY PURPLE／5280円（税込）／【一般販売作品】
【ししまるもも】
◆”ウラミーつらみ”（ぽんぽこきよし）＋オーロラポーチ／1万3200円（税込）／【一般販売作品】と【抽選販売作品】
◆”憑きものタタリー”（ショコラノワール）／3850円（税込）／【一般販売作品】
◆”ちいさいタタリー”（Frost Bell）／1540円（税込）／【一般販売作品】
◆”憑きものタタリー”（Happy Holiday 2025）／4950円（税込）／【一般販売作品】と【抽選販売作品】
【Studio LILLI】
◆追い出し猫／4400円（税込）／【一般販売作品】
◆花散らしの追い出し猫 Ver.3／5500円（税込）／【一般販売作品】
【せりのりか】
◆A.GIRL オリジナルカラー／7700円（税込）／【一般販売作品】
◆怪獣アイシー オリジナルカラー／4950円（税込）／【一般販売作品】
◆カワイガレニンゲンドモ オリジナルカラー／8800円（税込）／【一般販売作品】
◆A.GIRL カスタム クリスマス／1万1000円（税込）／【一般販売作品】：左
◆怪獣アイシー カスタム クリスマス／1万1000円（税込）／【一般販売作品】：右
【tanakasaki】
◆いち子゛ちゃんソフビ／7260円（税込）／【一般販売作品】
◆Bitterソフビ／7260円（税込）／【一般販売作品】
【ひなたかほり】
◆WHITE PEARL MORRIS／1万1000円（税込）／【一般販売作品】
◆MORRIS -Retro Toy Shop 7th edition-／9900円（税込）／【一般販売作品】
◆MORRIS -TOYTOYTOY 3rd edition-／1万1000円（税込）／【一般販売作品】
◆MORRIS -Union Jack Coat-／1万3200円（税込）／【一般販売作品】
【MAIYA the cat addict.】
◆クリスマスに見た夢／1万6500円（税込）／【抽選販売作品】
【MAO】
◆BEN THE GHOST CAT (PUMPKIN PIE)／5170円（税込）／【一般販売作品】
◆BEN THE GHOST CAT (DETOX)／4950円（税込）／【一般販売作品】
【magodesu】
◆かわいいおきもの まねきねこ／1万3200円（税込）／【抽選販売作品】
◆ふゆのいぬさん／1650円（税込）／【一般販売作品】
◆Sit Gal KICKちゃん PiXEL PINK／6820円（税込）／【一般販売作品】
お目当てのアイテムは見つかったでしょうか！ ぜひ会場で実物を見て購入してほしい。
