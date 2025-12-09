週4で穿きたい！【しまむら】1,000円台で買えちゃう♡「大人気ジーンズ」

この冬もデニムコーデを楽しむなら、【しまむら】のプチプラジーンズは見逃せないかも！ バレルレッグシルエットにフレアシルエットと、近年のトレンドをしっかり落とし込んだジーンズは、「しまむら大好き」という@aiii__13kさんも、「去年も発売後すごく人気だった」「ほぼ毎日穿いてた」と太鼓判。驚きの1,000円台で展開されているので、試してみたかったシルエットのジーンズをぜひ手に取ってみて。

すっきりと旬度を高めるバレルレッグシルエット

【しまむら】「TS＊デニムバレルP」\1,969（税込）

裾にかけてゆるやかなカーブを描くナチュラルなバレルレッグシルエットが、グッとコーデのトレンド感をUPさせてくれそう。脚のラインを拾いすぎない余裕はありつつも、裾がコンパクトに収まっていることですっきり感をキープしやすいのが魅力です。裏起毛加工が施されているそうなので、寒さが厳しくなる冬本番も頼りになりそう！

ヴィンテージライクな加工感が高見えを手助け

ヴィンテージライクなフロントのウォッシュ加工も高見えを後押し。ゴムになった後ろウエストを活かしてセーターをタックインすれば、スタイルアップ効果にも期待できます。コンパクトに仕上げられた腰まわりと裾のおかげで、ボリューミーで華やかなファーベストを重ねてもバランスよく着こなせそうです。

控えめなフレアラインで周りと差をつけて

【しまむら】「TS＊DフリンジフレアPT」\1,969（税込）

こちらのジーンズは、裾にかけてなだらかに広がるフレアシルエットで、普通のストレートデニムとは異なる表情を見せてくれそう。ストレートをベースに大げさに強弱をつけすぎない控えめなシルエットが、より今っぽさを感じられるポイントかも。後ろウエストのゴム仕様と裏起毛素材も、冬の1軍ジーンズとしての実用性を高めてくれます。

真面目なジャケットスタイルの外し役に抜擢

腰や太ももまわりをすっきりと仕上げたハイウエストデザインが、さりげなく脚線美を演出してくれるはず。フィットしすぎないほど良い細さで肉感を拾いすぎず、大人世代も気楽に穿けそう。ダークグレーのデニム素材は、キレイめなスラックスとはまた異なるカジュアルな雰囲気に。真面目に寄りがちなジャケットコーデの、程よい外し役として投入してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ