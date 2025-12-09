この記事をまとめると ■緊急車両が近づいてきたときその走行を妨げないように避けるのが一般的だ ■もしも交差点の先頭などで身動きが取れないようであればアナウンスにしたがうべきだ ■前方が赤信号の場合は青に変わったあとに避けるという方法もある

信号待ちの先頭で緊急車両が近づいてきたらどうすればいい？

緊急自動車が近づいてきたら左に避ける（一方通行路など緊急自動車の通行の妨げになる場合は右に避ける）のが一般的ですが、信号待ちの先頭で緊急自動車を避けると交通違反になる可能性がある場合には、どのようにしたらよいのでしょうか。今回は、緊急自動車を優先させるときの基本ルールの再確認と信号無視や交通違反になる可能性があるときの対応について解説します。

緊急自動車が近づいてきたら交差点を避けて左に寄せるのが原則だが……

パトカーや救急車・消防車など、緊急自動車が近づいてきたときは、交差点を避け、道路の左にクルマを寄せて（一方通行路など、左に避けることで緊急自動車の通行の妨げになる可能性がある場合は右に寄せて）優先させるのが基本的なルールです。

しかし、信号待ちの先頭で緊急自動車が近づいてきたときなど、交通違反になる可能性がある場合における細かなルールは法律に明記されていません。

では、停止線の手前かつ信号待ちの先頭で緊急自動車が後方から近づいてきたときは、どのようにすればよいのでしょうか。

信号待ちの先頭で身動きが取れないときの対応はアナウンスに従う

信号待ちの先頭や渋滞中に緊急自動車が近づいてきたとき、周囲の協力によって緊急自動車を通過させられるだけのスペースが作れるときは交差点に進入しない範囲で避けるのが一般的です。

ただし、道路が狭かったり、停止線から交差点までの距離が近いためにクルマを動かすと交差点内に入ってしまうおそれがあったり、左右どちらにも避けられなかったりする場合もあります。このような場面では、無理に避けようとせず、緊急自動車からの指示を待つとよいでしょう。

緊急自動車は、交通状況に応じて、一般車両を避けさせたり、信号待ちをしてから再び緊急走行したりするなど、臨機応変に動きます。そのため、緊急自動車を優先させたいものの、避ける場所がない場合は、無理に動こうとせず、緊急自動車からのアナウンスに耳を傾けるようにしましょう。

信号が変わって交差点を通過してから左に寄せるという方法もある

前述したとおり、緊急自動車は信号待ちをして、交通が流れてから再び緊急走行に切り替えることがあります。そのため、信号待ちの先頭で、緊急自動車を通過させるためのスペースを作れない場合、信号が変わるのを待って、交差点を通過してから左に避けるという方法も正解のひとつとなります。

緊急自動車を優先させるときの対応はケースバイケースです。交通状況によっては、判断に悩むこともあるでしょう。このようなときは、周囲のクルマの動きに合わせて避けるという方法のほか、緊急自動車のアナウンスに従ったり、信号が変わって交差点を通過してから緊急自動車を優先させたりするという方法もあるということを覚えておくとよいでしょう。