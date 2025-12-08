CBTソリューションズ、堀江貴文氏のYouTube生配信番組『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』の撮影にオフィスを提供
試験業界を牽引するITベンチャー企業の株式会社CBTソリューションズは、同社のオフィスにて、堀江貴文(ホリエモン)氏のYouTube生配信番組『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』の撮影協力をしたことを発表した。
■『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』番組情報について
『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』は政治家や有識者、様々なバックグラウンドをもつ方々が【タブーなし・演出なし】でディスカッションを行う政治討論番組。同社のオフィスは、その快適な空間と、社員の交流を促進する設計が評価され、政治や社会の未来を議論する舞台として採用された 。
＜同社オフィスでの放送回＞
・ 2025年11月16日放送
高市内閣の改革に迫る！各党の政治家と議論｜議員定数の削減、保険料引き下げ etc… 『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』
・ 2025年10月19日放送
どうなる高市新総裁！？各党の政治家と、自公連立解消や新総裁のこれからを語る『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』
・ 2025年9月15日放送
石破首相の辞任、総裁選はどうなる！？自民党を徹底分析『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』
▼『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』のまとめ再生リスト
https://youtube.com/playlist?list=PLPG9JWQYcjUsaD2ktFhAMgues10v_3Y-j&si=WL24h9AbIlpJD4NJ
また、2025年11月16日放送回では、特別企画として番組内で同社のインフォマーシャルが配信され、代表の野口氏より事業内容やオフィスへのこだわり等を紹介した 。
林尚弘氏、堀江貴文氏、同社代表 野口功司氏
『この機会を通じて、当社がIT技術で試験業界にもたらす革新と、「社員の働きやすさ」を追求する企業姿勢を広く社会に発信できたことを光栄に思います 。』
・2025年11月16日放送回：https://www.youtube.com/live/eN1dlJNKW6U?si=vHMszxEM6HaWGPqF
■株式会社CBTソリューションズ オフィスについて
同社は社員ファーストで働きやすい環境を実現するために、ラウンジや執務エリアは社員が交流しやすいオフィス空間をテーマに設計されている。
昼間は打ち合わせやランチを通じた社員交流を促進し 、夜間はバーカウンターでリラックスしながら交流を深めることが可能だ。
ラウンジ
受付
バーカウンター
オーブン会議ブース
同社は今後も、従業員が働きやすい環境の整備を推進するとしている。
【「100事業×100億＝1兆円企業」への挑戦、一緒にしませんか？】
株式会社CBTソリューションズは、これまで「教育×IT」をテーマに主に試験業界に向けて最新のテクノロジーサービスを提案し、業界のDX化を牽引してきました。
現在は、ITを軸として、日本の未来に繋がる産業を「100事業✕100億＝1兆円」を目指し、新規事業に注力しています。
当社のビジョンに共感し、未来を一緒につくる新しい仲間を求めています。
「事業責任者として、立ち上げのリアルに関わりたい」
「自らのアイデアで事業を立ち上げてみたい」
そんな想いを持つ方は、ぜひリクルートサイトをご覧ください。
既存の試験事業をさらに強化していくための仲間も、引き続き募集しております。
リクルートサイト
https://cbt-s.com/recruit/
社員インタビュー
https://cbt-s.com/recruit/media/
■株式会社CBTソリューションズ
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・脳・心血管疾患の発症ゼロへ！オムロン ヘルスケア、心電事業のグローバル戦略を発表
・toridoriグループ×通販の虎！TikTok Shopを活用した『TikTok版通販の虎-年末年始SP企画-』を開催
・日本ブランドを“選ばれる価値”へ！Kitchen & Company、新サービス「Creative Growth Services（CGS）」始動
・感謝を届けることで働く人の未来をひらく！「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクト、2025年受賞者発表
・防犯カメラを“予防装置”へ進化させるアジラが頂点に！ビジネスピッチ「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」開催
■『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』番組情報について
『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』は政治家や有識者、様々なバックグラウンドをもつ方々が【タブーなし・演出なし】でディスカッションを行う政治討論番組。同社のオフィスは、その快適な空間と、社員の交流を促進する設計が評価され、政治や社会の未来を議論する舞台として採用された 。
・ 2025年11月16日放送
高市内閣の改革に迫る！各党の政治家と議論｜議員定数の削減、保険料引き下げ etc… 『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』
・ 2025年10月19日放送
どうなる高市新総裁！？各党の政治家と、自公連立解消や新総裁のこれからを語る『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』
・ 2025年9月15日放送
石破首相の辞任、総裁選はどうなる！？自民党を徹底分析『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』
▼『#それどう -ホリエモンのそれってどうなの！？』のまとめ再生リスト
https://youtube.com/playlist?list=PLPG9JWQYcjUsaD2ktFhAMgues10v_3Y-j&si=WL24h9AbIlpJD4NJ
また、2025年11月16日放送回では、特別企画として番組内で同社のインフォマーシャルが配信され、代表の野口氏より事業内容やオフィスへのこだわり等を紹介した 。
林尚弘氏、堀江貴文氏、同社代表 野口功司氏
『この機会を通じて、当社がIT技術で試験業界にもたらす革新と、「社員の働きやすさ」を追求する企業姿勢を広く社会に発信できたことを光栄に思います 。』
・2025年11月16日放送回：https://www.youtube.com/live/eN1dlJNKW6U?si=vHMszxEM6HaWGPqF
■株式会社CBTソリューションズ オフィスについて
同社は社員ファーストで働きやすい環境を実現するために、ラウンジや執務エリアは社員が交流しやすいオフィス空間をテーマに設計されている。
昼間は打ち合わせやランチを通じた社員交流を促進し 、夜間はバーカウンターでリラックスしながら交流を深めることが可能だ。
ラウンジ
受付
バーカウンター
オーブン会議ブース
同社は今後も、従業員が働きやすい環境の整備を推進するとしている。
【「100事業×100億＝1兆円企業」への挑戦、一緒にしませんか？】
株式会社CBTソリューションズは、これまで「教育×IT」をテーマに主に試験業界に向けて最新のテクノロジーサービスを提案し、業界のDX化を牽引してきました。
現在は、ITを軸として、日本の未来に繋がる産業を「100事業✕100億＝1兆円」を目指し、新規事業に注力しています。
当社のビジョンに共感し、未来を一緒につくる新しい仲間を求めています。
「事業責任者として、立ち上げのリアルに関わりたい」
「自らのアイデアで事業を立ち上げてみたい」
そんな想いを持つ方は、ぜひリクルートサイトをご覧ください。
既存の試験事業をさらに強化していくための仲間も、引き続き募集しております。
リクルートサイト
https://cbt-s.com/recruit/
社員インタビュー
https://cbt-s.com/recruit/media/
■株式会社CBTソリューションズ
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・脳・心血管疾患の発症ゼロへ！オムロン ヘルスケア、心電事業のグローバル戦略を発表
・toridoriグループ×通販の虎！TikTok Shopを活用した『TikTok版通販の虎-年末年始SP企画-』を開催
・日本ブランドを“選ばれる価値”へ！Kitchen & Company、新サービス「Creative Growth Services（CGS）」始動
・感謝を届けることで働く人の未来をひらく！「#これ誰にお礼言ったらいいですか」プロジェクト、2025年受賞者発表
・防犯カメラを“予防装置”へ進化させるアジラが頂点に！ビジネスピッチ「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」開催