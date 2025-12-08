放送倫理・番組向上機構（BPO）が、2025年11月に視聴者から寄せられた意見を公式サイトで公表した。アイドルグループ「timelesz」の篠塚大輝さんが、情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）で披露し、所属事務所やフジテレビが謝罪することになった「一発ギャグ」に対する批判もあったという。

「多くの視聴者に不快感を与える」

篠塚さんを巡っては、11月18日放送の「めざましテレビ」で、番組の最後にマスコットキャラクター「めざましくん」から一発ギャグを求められ、童謡「大きな古時計」の替え歌を披露。「今はもう動かない、おじいさんにトドメ〜」と言いながら、右腕を大きく振り上げて殴りかかるようなしぐさをしていた。

この一発ギャグに対し、スタジオは一瞬反応が遅れ、その後、伊藤利尋アナウンサーが篠塚さんの肩に手を回しながら「これで終わりでいいのかー！」と叫んだ。そのまま星座占いに入り、篠塚さんの「かに座」が11位だと分かると、スタジオからは「でしょうね」という反応もあった。

篠塚さんの一発ギャグはSNS上で拡散し、「不謹慎過ぎる」などの批判が相次いだ。

timeleszは21日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで、「多くの方々に不快な思いをさせてしまったこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。めざましテレビも、「視聴者の皆様に不快な思いをさせてしまいましたことをお詫び申し上げます」などと公式サイトで謝罪していた。

BPOは、2025年11月に視聴者から寄せられた意見を公表。寄せられた意見は3321件で、そのうち「番組に関する意見」13件と「青少年に関する意見」7件がウェブサイトで公表された。「視聴者意見のうち個別の番組や放送局に対するものは当該局へ個別に送付します」としている。

番組に関する意見で下記のような声があったという。

「朝の情報番組でゲストのタレントが『今はもう動かないおじいさんにトドメ』と替え歌を歌った。高齢の人やその家族をはじめ多くの視聴者に不快感を与えるだろうということを想像できないのだろうか」

「若手タレントの不適切な替え歌について、台本通りだったとしたら番組の責任は大きいし、生放送ゆえのアドリブだったとしても事前の打ち合わせを入念に行っていれば防げたのではないかと思った」

また、青少年委員会に寄せられた要望・提言でも、「子どもからお年寄りまでが見ている番組で披露するのは非常に不適切だ」という声が寄せられていたと明かしている。