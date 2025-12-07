¡Ö·î¼ý6Ëü±ß¤ÎÃË¡×¤¬¥¥ã¥Ð¾î¤ËÅ®¤ì¤ë¡Ä¡©ËÜµ¤¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Æ»¶ºâ¤¹¤ëÍ§¿Í¤ò¤É¤¦µß¤¦¡©Í§¾ð¤ÈË½Áö¤Î¼ÂÏ¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
ÍÌ¾Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º3Ç¯¤Ç¼¤á¡¢¤½¤Î¸å10Ç¯¤Î°ú¤¤³¤â¤êÀ¸³è¤ËÆþ¤Ã¤¿35ºÐ¤Î»³Â¼¡£¤è¤¦¤ä¤¯¼Ò²ñ¤ËÌá¤ë¤¿¤á¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤¿ÌðÀè¡¢±¿Ì¿¤Î¡ÈÎø¡É¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¶ì³ØÀ¸¤Î21ºÐ¡¦¤¤¤ª¤ê¤Ë¥Ç¡¼¥È¤ØÍ¶¤ï¤ì¡¢Éâ¤Î©¤Äµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡£¤ª¤¿¤ß¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥É¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÍ§Ã£¤¬¥¥ã¥Ð¾î¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÏÃ¡×¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î°ß¤¬¥¥ê¥¥ê¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£½ã¿è¤¹¤®¤ëÃË¤¬¡ÈÆ±È¼½Ð¶Ð¡É¤ò¥Ç¡¼¥È¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÀÆü
Êª¸ì¤Ï¡¢¹â¹»¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë»³Â¼¡¦¶¶ÅÄ¡¦¤ª¤¿¤ß¤Î3¿Í¤ÎÍ§¾ð¤ò¼´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£Ä¹¤¤°ú¤¤³¤â¤êÀ¸³è¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»³Â¼¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¶ì³ØÀ¸¤Î¤¤¤ª¤ê¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÃëÌë¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤¹¤ë·òµ¤¤Ê»Ñ¤Ë¡¢»³Â¼¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¤¤ª¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¿©»ö¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿»³Â¼¤Ï¡¢²¿¤âµ¿¤ï¤ºÈà½÷¤Î¸å¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡£»³Â¼¤Ï¡È¥Ç¡¼¥È¡É¤À¤È¿®¤¸¤Æµ¿¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤¤¤ª¤ê¤ÎÆ±È¼½Ð¶Ð¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç2»þ´Ö¤ÎÂÚºß¤Ë2Ëü5000±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï15Ëü±ß¤ò»È¤¦µ¤Ëþ¡¹¡£·î¼ý6Ëü±ß¤ÎÃË¤¬¡¢Èà½÷¤Î¼êÏÓ¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£Í§¿Í¤¿¤Á¤Î¾Ç¤ê¤ÈÅÜ¤ê¤¬Æ°¤«¤¹¡È¥ì¥¹¥¥å¡¼ºîÀï¡É
¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥¤·¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¤º¤Ö¤º¤Ö¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»³Â¼¤ò²£¤Ç¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¶¶ÅÄ¤È¤ª¤¿¤ß¡£¡Ö¥«¥â¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤í¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë»ß¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»³Â¼¤ÏÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤Ä¤¤¤Ë2¿Í¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎºâÉÛ¤«¤é¤ª¶â¤ò¤«¤½¸¤á¡¢¤¤¤ª¤ê¤ÎÅ¹¤Ø¸þ¤«¤¦·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£
¢£ºî¼Ô¡¦¤ª¤¿¤ß¤µ¤ó¤¬¸ì¤ë¡Ö¼ÂÏÃ¤òÉÁ¤¯Æñ¤·¤µ¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÍýÍ³
¤ª¤¿¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÉÁ¤Â³¤±¤¿Ì¡²è¤ò·Ð¤Æ½ÐÈÇ¼Ò¤ØÅê¹Æ¤·¡¢Ì¡²è²È¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ó¤À¡£º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÍ§¿Í¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Ï½õ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¸ÍÏÇ¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤«¤é»÷¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿·Ð¸³¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖËÍ¤é¤Î¾ì¹ç¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÌ¡²è²½¤ò·è¤á¤¿¡£
Êª¸ì¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¤¿¤ÀÊÂ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤È¤¼«Ê¬¤äÍ§¿Í¤¬Êú¤¨¤¿´¶¾ð¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤Ã¤¿ÅÀ¤À¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿ºîÃæ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ±Î½¡¦¥ß¥¯¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¿Íµ¤¤ÏÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢Çï¼ê¤ä¥³¥á¥ó¥È¤ÎµÞÁý¤Ë¡Ö¥ß¥¯¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª±¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·î¼ý°Ê¾å¤Î¤ª¶â¤ò¥¥ã¥Ð¾î¤ËÃí¤®¹þ¤à»³Â¼¡£Í¥¤·¤µ¤ËÉÕ¤±¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤Ë¡¢¶¶ÅÄ¤â¤ª¤¿¤ß¤âÆÉ¼Ô¤â¡¢º£¤Ï¤¿¤À¡ÖÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤»¡¢»³Â¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤·¤«¤Ê¤¤¡£2¿Í¤ÎÊ³Æ®¤Ï¡¢¤Þ¤À½ª¤ï¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤ª¤¿¤ß(@otamiotanomi)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£