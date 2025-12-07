一緒に遊んでいる時に、ワンコが赤ちゃんの手を踏んでしまったら…？赤ちゃんのまさかの仕返しに爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で34万4000回再生を突破。「2人とも可愛い」「最高ｗ」といった声が寄せられています。

【動画：赤ちゃんと遊ぶ犬→うっかり手を踏んでしまったら…まさかの『仕返し』】

ワンコが赤ちゃんの手を踏んでしまったら…

Instagramアカウント「omamemameshiba」に投稿されたのは、豆柴の「おまめ」ちゃんと赤ちゃんの愉快なやり取りです。この日、2人は仲良く遊んでいたのですが、途中でおまめちゃんがうっかり赤ちゃんの手を踏んでしまったそう。

慌てて赤ちゃんの手の上から前足をどけた後で、「やばい、踏んじゃった…」と気まずそうに立ち尽くすおまめちゃん。一方の赤ちゃんは、「踏まれた…」としょんぼりしたようにうつむいたとか。せっかく楽しく過ごしていたのに、一気に不穏な空気になってしまいました。

まさかの面白すぎる仕返し

赤ちゃんは「仕返ししてやる」とばかりにお顔を上げたかと思うと、ハイハイしておまめちゃんの背後に回ったそう。おまめちゃんが赤ちゃんをチラチラと振り返って、「仕返しか？何をする気だ？」と警戒していたら…。

なんと赤ちゃんはおまめちゃんの可愛いおしりをガン見した後で、ちょんと優しくタッチしたとか。まさかの面白すぎる仕返しに、笑わずにはいられません！

ワンコのおしりが大好き！？

おまめちゃんがサッと避けると、ニヤニヤしながら追いかける赤ちゃん。そしておまめちゃんの真後ろから、再びおしりをガン見！おまめちゃんが気まずさに耐えられなくなって、「もう勘弁してもらえませんか…？」とお目目で訴えても、赤ちゃんはおしりをガン見し続けていたとか。

もはや赤ちゃんは仕返しがしたいというより、おまめちゃんのおしりが大好きなだけなのかも…？これからも2人には愉快なやり取りを繰り広げながら、仲良く楽しく過ごしてほしいですね。

この投稿には「何、その仕返し～ｗかわいすぎでしょ」「ガン見加減が、近眼の人並みで爆笑しました！」「ガウガウ怒らないで優しく遊ぶおまめさん可愛い」といったコメントが寄せられ、赤ちゃんの行動やおまめちゃんの反応に爆笑する人が続出することとなりました。

おまめちゃんと赤ちゃんの仲良しで可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「omamemameshiba」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「omamemameshiba」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。