タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール」シリーズとアニメ「エヴァンゲリオン」シリーズがコラボレーションした商品2種を、2025年12月6日に全国の玩具売り場およびインターネット通販などで発売する。

新劇場版「ヤシマ作戦」の車両と武器からインスパイア

同シリーズのテレビ放送30周年を記念したコラボレーション。映画「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序」の「ヤシマ作戦」で描かれる車両および武器からインスパイアされたという2商品が登場する。

「プラレール 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』 ネルフ専用鉄道下二小山支線 「ヤシマ作戦」 DD51形＆シキ880形（B2梁）大物車」は、同作に登場する「DD51形」動力車および中間車と「シキ880形」の3両編成で、プラレールらしいデフォルメを加えながら細部まで再現している。

価格は4950円（以下全て税込）。

「シンカリオンCW（チェンジ ザ ワールド） シンカリオン 500 TYPE EVA ポジトロンフォーム」は、「ヤシマ作戦」の戦闘データをもとに開発された「シンカリオン 500 TYPE EVA」と、陽電子がモチーフの支援ビークル「エルダポジトロンライフル」のセット。

エヴァンゲリオン初号機の右肩に装備された精密射撃用スコープ「G型ユニット」がモチーフのパーツが付属する。

価格は7920円。

「DD51形＆シキ880形」に同梱の「屋外型275kv超高圧通常変圧器」を、シンカリオンの背面に搭載可能で、両商品を連動させて楽しめる。

「トミカ」シリーズからも

このほか、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」シリーズから、「トミカプレミアムunlimited 04 『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』 NERV 官用車 マツダ コスモスポーツ」を12月中旬に発売する。

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」に登場するNERV（ネルフ）官用車を、ナンバープレートなど細部まで可能な限り再現している。

価格は1320円。