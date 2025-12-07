ダイハツの「“旧車顔”軽バン」に注目！ 丸目2灯デザイン×快速ターボ搭載！ 俊足「ハイゼットカーゴ」の快適「“車中泊”仕様」ゴードンミラーモータースの軽キャンパー「GMLVAN S-01」がスゴい

まるで秘密基地！ 本木目を贅沢に使ったオシャレな内装に癒される！

2025年11月22日、23日の2日間にわたり、お台場特設会場（江東区青海）にて「お台場キャンピングカーフェア 2025」が開催されました。

なかでもGORDON MILLER MOTORS（ゴードンミラー モータース）がダイハツ「ハイゼットカーゴ」をベースとした軽キャンピングカー「GMLVAN S-01」の特別仕様車を実車展示し、注目を集めていました。どのようなモデルなのでしょうか。

まるで秘密基地みたいな「ウッド内装」にも注目！

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「“旧車顔”軽バン」キャンパーです！ 画像で見る（30枚以上）

ゴードンミラーモータースは、オートバックスセブンが展開するガレージライフスタイルブランド「GORDON MILLER（ゴードンミラー）」の世界観を凝縮したオリジナルカーレーベルです。

なかでもGMLVAN S-01は、ダイハツ「ハイゼットカーゴ」をベースに本格的なバンライフ仕様として2022年11月に発表され、2025年4月には限定仕様「LIMITED EDITION」も登場しています。

ボディサイズは軽バン規格の全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mmとコンパクトながら、遊び心と実用性を兼ね備えています。乗車定員は4名、就寝定員は2名です。

外装はクラシカルな丸目フロントフェイスを採用し、ボンネットやグリル、バンパー、フェンダーをオリジナルデザインに変更されています。

ボディカラーは独自色の「オリーブドラブ」と「コヨーテ」の2色展開です。ダイハツの工場で新車時に塗られた専用色だといい、強い存在感を放ちます。

車両の特徴について担当者は、「ゴードンミラーのアイコンでもある丸目を採用し、天井とサイドには天然木を使っています。使うたびに風合いが増し、傷も味となっていくのが魅力です」と話します。

内装は天然木のアカシア材をふんだんに使い、コンパクトながら温かみのある雰囲気を演出しています。大人2人までなら車中泊が可能で、専用テーブルや収納スペースを備えています。

特別仕様のLIMITED EDITIONでは、CORDURARファブリックの専用シートカバーやLEDダウンライト、ロゴ入りサイドバー、収納式テーブル、床面フラット化などを標準装備。快適性と利便性がさらに高められています。

リアにはオリジナルデザインのテールランプ（オプション）やロゴプレートを装備。フロントシート裏のモールウェビングや焼き印入りロゴなど、細部までこだわりが見られます。

ハイゼットカーゴの高性能仕様「クルーズターボ」グレードを採用し、駆動方式は2WD／4WDから選択可能です。

GMLVAN S-01の車両価格（消費税込み）は、2WD車が319万円、4WD車が338万8000円。特別仕様車のLIMITED EDITIONは、2WD車が348万円、4WD車が368万円となっています。

※ ※ ※

現場での反響について、担当者は以下のように話します。

「こちらをメインに使っていただく方はもちろんですが、セカンドカーとして使っていただく方が多いですね。

『秘密基地感』があるというお声もいただき、女性ユーザーからも好評いただいています」

実際に会場では夫婦や家族連れに加え、女性ユーザーが熱心に車両をチェックする姿が目立ち、軽バンの枠を超えた新しいライフスタイル提案として、多くの来場者の心を惹きつけていました。