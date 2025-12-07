セリエA 25/26の第14節 ベローナとアタランタの試合が、12月7日04:45にスタディオ・マルカントニオ・ベンテゴティにて行われた。

ベローナはダニエル・モスケラ（FW）、ジオバネ（FW）、マルティン・フリーゼ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはアデモラ・ルックマン（FW）、ニコラ・クリストビッチ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

28分に試合が動く。ベローナのダニエル・モスケラ（FW）のアシストからラフィク・ベルガリ（DF）がゴールを決めてベローナが先制。

さらに36分ベローナが追加点。ジオバネ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とベローナがリードしてハーフタイムを迎えた。

アタランタは後半の頭から2人が交代。オディロン・コスヌ（DF）、ニコラ・クリストビッチ（FW）に代わりセアド・コラシナツ（DF）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）がピッチに入る。

61分、アタランタは同時に2人を交代。エデルソン（MF）、ダビデ・ザッパコスタ（DF）に代わりマリオ・パシャリッチ（MF）、ニコラ・ザレフスキ（MF）がピッチに入る。

70分、アタランタが選手交代を行う。シャルル・デケテラーレ（FW）からラザール・サマルジッチ（MF）に交代した。

その直後の71分ベローナが追加点。ジオバネ（FW）のアシストからアントワーヌ・ベルネード（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

しかし、81分、アタランタのジャンルカ・スカマッカ（FW）がPKを決めて3-1と2点差に詰める。

その後もベローナの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ベローナが3-1で勝利した。

なお、ベローナは45分にビクトル・ネルソン（DF）、50分にマルティン・フリーゼ（MF）に、またアタランタは65分にマルテン・デローン（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-07 07:11:06 更新