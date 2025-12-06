Green Parks×スター・ウォーズ♡名場面が彩る全6型コレクション登場

世界中で愛され続ける『スター・ウォーズ』をテーマに、Green Parksから第2弾となるオリジナルコレクションが登場します。名場面や人気キャラクターをデザインしたトップス5型とバッグ1型は、ファン心をくすぐる遊び心たっぷりのラインアップ♡ストリートテイストを効かせたアパレルからデイリー使いしやすいアイテムまで揃い、この冬の着こなしに特別なインパクトを与えてくれます。

アナキンの名シーンも！個性派トップス

全6型の中でも注目度の高い「STAR WARS/トラックジャケット」（Beige/5,990円・フリー）は、アナキン・スカイウォーカーがポッドレーサーでレースに挑むシーンを大胆にバックプリント。

ストリートムード漂う仕上がりで、コーデの主役にぴったりです。

「メタルプリントスウェット」（Gray Mix/Beige/Black/5,990円・フリー）はフロントのタイトルロゴとメタリックな質感がポイント。

袖のレイヤード風デザインやカットオフ調のディテールで、一枚でも着映えします。

「プリントスウェット」（Oatmeal/Black/4,990円・フリー）はR2-D2とC-3POが仲良く並ぶ姿をデザインし、カジュアルながら愛らしさも◎。

「オフショルスウェット」（Charcoal Gray/4,990円・フリー）はほんのり抜け感を演出でき、キャラデザインでも女性らしく着こなせます。

「ダース・ベイダーニット」（Charcoal Gray/6,990円・フリー）はインパクトのある顔プリントで冬コーデにアクセントをプラス♪

【ツーハッチ】2025年ベストランジェリーAWARD受賞アイテムをチェック！

宇宙の世界観が広がるバッグも登場

全6型の最後を飾る「STAR WARS/トートバッグ」（Charcoal Gray/3,990円・フリー）は、作品の壮大な宇宙を描いたグラフィックが魅力。

たっぷりとしたサイズ感で普段使いしやすく、コレクションの中でも取り入れやすいアイテムです。

映画の世界観をそのまま楽しめるデザインで、ファンだけでなく大人のカジュアルスタイルにも自然にマッチ。トップスとのセット使いもおすすめです♪

冬のスタイルに“好き”をのせて♡

名シーンや人気キャラクターをあしらったGreen Parksの『スター・ウォーズ』コレクションは、日常に特別感を添えてくれる全6型。

ファッションとして楽しめるデザインばかりで、作品ファンはもちろん、個性を出したい方にもぴったりです。

この冬だけの特別なラインアップから、お気に入りの1着やバッグを見つけて、自分らしい“好き”をまとったコーディネートを楽しんでみてください♪