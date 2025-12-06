この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

今後は全く儲けることができず、潰れる会社が続出する日本になる。「倒産させないプロ」が本当に生き残るために必要な対策をお話しします。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で、経営コンサルタントの市ノ澤翔氏が「今後は全く儲けることができず、潰れる会社が続出する日本になる」と題した動画を公開。経済が悪化する日本で、多くの企業が淘汰の危機に瀕する未来を予測し、経営者が本当に生き残るために取るべき「先回りした対策」について持論を展開した。



まず市ノ澤氏は、日本の厳しい経済状況を指摘。円安が進行し「日本円で1ドル153円」という現状では、輸入品の価格が実質的に高騰していると解説する。特に食料自給率の低い日本では、原材料の多くを輸入に頼っているため物価上昇は避けられない。市ノ澤氏は、賃金の上昇が物価高に追いついていないため、国民は「相対的に貧しくなっている」と断じた。さらに、名目GDPがドイツに抜かれ世界4位に転落した事実に触れ、「日本は人口が多いだけで、一人当たりで見ると裕福ではない」と厳しい現実を突きつける。



このような経済状況下で、国民の可処分所得は減少し続ける。その結果、「大衆相手のサービスは全体的にキツくなっていく」と市ノ澤氏は分析。多くの企業が価格競争に陥り、利益を圧迫する構造が生まれると予測する。その上で、こうした時代に企業が生き残るための具体的な対策を提示した。一つは、ホテルや航空業界に見られる「VIP戦略」だ。富裕層から高額な料金を得ることで、一般層には安価なサービスを提供するビジネスモデルであり、全体の収益を確保する上で有効だと語る。もう一つは、価格競争から脱却するための「専門特化」と「付加価値の提供」だ。市ノ澤氏は、顧客にとって「価格以外で選ばれる理由」を作ることが不可欠だと強調。街の電気屋が設置サービスや御用聞きといった手厚いサポートで大手と差別化している例を挙げ、ターゲットを明確に絞り、独自の価値を追求する必要性を訴えた。



最後に市ノ澤氏は、「日本は成長し続けている国ではない！」と改めて警鐘を鳴らし、「その中でも成長し続けていくためには、勝つための戦略を練って実行しろ！」と経営者に強く呼びかけた。現状を嘆くのではなく、常に数字を管理し、思考の限界を取り払って改善を続けることが、厳しい時代を乗り越える唯一の道だと締めくくった。