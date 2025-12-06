¡ÔÆü¥Æ¥ì¤â¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¡©¡Õ¹ñÊ¬ÂÀ°ìÁûÆ°¤Ë¾¾²¬¾»¹¨¡È»²Àï¡É¤Ç¥«¥ª¥¹²½¡ÄÊÛ¸î»Î¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡ÈÌäÂêÅÀ¡É
¸µTOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤ÎÁûÆ°¤¬¿·Å¸³«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ïº£Ç¯6·î¤ËÆü¥Æ¥ì¤ÎÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¡Ê64¡Ë¤¬¶ÛµÞ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¡£¤½¤³¤ÇÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¹ñÊ¬¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡È½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹ñÊ¬¤òÈÖÁÈ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¾¶É¤â¼¡¡¹¤ÈÆü¥Æ¥ì¤ÈÆ±¤¸È½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¹ñÊ¬ËÜ¿Í¤¬Ìµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿TOKIO¤â²ò»¶¡£ÁûÆ°¤«¤é4¥«·î·Ð¤Ã¤¿10·î¡¢ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¹ñÊ¬¤¬Æü¥Æ¥ìÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ËàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö11·î26Æü¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Åö»ö¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¼Õºá¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÌäÂê¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤È¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È·«¤êÊÖ¤·¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
Æ±²ñ¸«¤ò¼õ¤±¤ÆÆü¥Æ¥ì¤Ï1Æü¡¢ÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¹Ô°Ù¤ò¡È¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¡É¡ÈÈ¿¾Ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¼è¤ê¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢12·î3Æü¡¢¸µTOKIO¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ö¾¾²¬¤µ¤ó¤ÏÆü¥Æ¥ì¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢Æü¥Æ¥ìÂ¦¤Ë¤â¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤È¤¤¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¾¾²¬¤ÎÈ¿ÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤ÎX¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÆü¥Æ¥ì¤ÎÂÐ±þ¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÆü¥Æ¥ì¤Î¤ä¤êÊý¤â¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡Õ
¡ÔÆü¥Æ¥ì¤³¤½¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤è¤Ê¡£¾¾·»¤â¼«¤éDASH¹ßÈÄ¤È¤«¤¢¤ê¤½¤¦¡£¡Õ
¡Ô¤³¤Î¾¾²¬¤ÎµÁÍý¤È¿Í¾ð¡¦Æ»µÁ¤ò½Å¤ó¤¸¤¿ÂÐ±þ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È»×¤¦¡£Æü¥Æ¥ì¤¬ÀâÌÀÌµ¤¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ç¤ÎÇÓ½ü¤ò¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤À¤È»ä¤â»×¤¦¡£¡Õ
Æü¥Æ¥ì¤Î¡ÈÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡É¤·¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤â¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¡£ÊÛ¸î»ÎË¡¿Í¥æ¥¢¡¦¥¨¡¼¥¹¤ÎÂåÉ½ÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ëÀµÌÚ°¼À¸»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ë¡Î§¾å¡¢ÊüÁ÷¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÎÃæ¿È¤ò»öºÙ¤«¤¯¸øÉ½¤¹¤ëµÁÌ³¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹Ô°Ù¤ÎÁê¼êÊý¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤äÌ¾ÍÀ¤ò¼é¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ä´ºº¤Î²áÄø¤ÇÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ë¤Ï¼éÈëµÁÌ³¤¬È¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤«¤é¡¢ÀâÌÀ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÍý²ò¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡È½ÅÂç¤Ê°ãÈ¿¡É¤È¶¯¤¤¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤À¤±¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ë¤É¤¦È¿¤·¤¿¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼êÂ³¤¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¤Î¤«¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤É¤¦¹Ö¤¸¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¹ü³Ê¤¹¤é¼¨¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÀâÌÀÀÕÇ¤¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¿å½à¤ò½½Ê¬¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¾õ¶·¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀµÌÚÊÛ¸î»Î¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¾¾²¬¤¬Ê¸½Õ¤È¿·Ä¬¤Î¼èºà¤Ç¡Ö¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ç¼ýÏ¿Ãæ¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤âÆü¥Æ¥ì¤Î¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢
¡Ö³Î¤«¤ËÈÖÁÈ¤Î°ÂÁ´´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥±¤äÂÎ¤òÄ¥¤ë´ë²è¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â°ìÄê¤Î´í¸±¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢À©ºîÂ¦¤Ë¤Ï½Ð±é¼Ô¤Î°ÂÁ´¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ëË¡ÅªµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢´í¸±¤òÍ½¸«¤Ç¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º½½Ê¬¤Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢ÌµÃã¤Ê´ë²è¡¦²áÅÙ¤Ë²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ò»ö¼Â¾å¶¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³°ãÈ¿¡É¤È¤·¤ÆÌ±»ö¾å¤ÎÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ë²è¤ÎÆâÍÆ¤äÆñ°×ÅÙ¡¢»öÁ°¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤äÀâÌÀ¤ÎÍÌµ¡¢ËÉ¶ñ¤ä¥Þ¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÀßÈ÷¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¤òÃ´¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇÛÃÖ¡¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×ÁÇ¤òÁí¹çÅª¤Ë¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡Ù¤Ç¤Î»ö¸Î¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î½Å¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂ¦¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡È»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡áÂ¨¥³¥ó¥×¥é°ãÈ¿¡É¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¡È»ëÄ°¼Ô¤Ë³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Î´í¸±¤òµöÍÆ¤·¡¢¤É¤³¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥ó¤Î°ú¤Êý¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é²þ¤á¤ÆÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÀµÌÚÊÛ¸î»Î¡Ë