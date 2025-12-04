連載 水沼貴史×平畠啓史『水平感覚』

国内外のサッカー中継の解説者として活躍する水沼貴史さんと、日本屈指のサッカーマニアで知られる平畠啓史さんが、サッカー界のホットな話題をしゃべり倒す連載。前編に引き続き、後編でも今季のＪリーグで目立った注目の若手選手たちを挙げてもらった。

RB大宮アルディージャの20歳DF市原吏音 photo by Getty Images



平畠 J2からもいいですか？ 市原吏音（RB大宮アルディージャ／DF）は入れておかないとダメなんじゃないかと。僕はもう、彼はどえらいことになるんちゃうかな、とこっそり思っています。ディフェンスのスケール感で言えば、かなりありますよね。

水沼 あると思います。でも喜多壱也（レアル・ソシエダＢ）というライバルも出てきました。切磋琢磨するセンターバック（CB）がいるのはいいですよね。

平畠 Ｕ−20Ｗ杯の時も、喜多選手と市原選手のCBのコンビはもう安心感しかなかったですね。やられる空気感がなかった。市原選手は、人間としてのスケール感もデカいというか......。

水沼 わかる気がします。キャプテンシーがありますよね。

平畠 市原選手と話したことがあるんですけど、全然媚びないんです。年上に対してへりくだった感じがまったくないんですけど、だからと言って嫌な感じはない。人との距離感をつかむのがうまい。なんか嫌な気にならず、独特の空気感があります。

水沼 発言もそういう感じですよね。堂々としている。

平畠 「自分が20歳だから」とか、そういうことじゃなくて、"サッカー選手として生きている"っていう感じがすごくいいですね。

水沼 レギュラーになったのはもう２年ぐらい前ですか？

平畠 高３の時じゃないですかね。レギュラーになって、今はキャプテンマークをつけてプレーしたりもしています。そして足元がすごくうまい。

水沼 僕も１回すごいロングスルーパスを見たことがありますよ。「そこ狙う？」っていう。

平畠 そういうのが好きなんですよ。周りが見えているんです。

【パスの種類が多い。変わったドリブルをする】

水沼 大関友翔（川崎フロンターレ／MF）はどうですか？ 入れなきゃダメですよね。

平畠 ああ、いいですね。

水沼 （中盤の）前も後ろもできる選手です。パスの種類が多い選手ですよね。上からも下からも通せる。上を通す人ってうまいと思っちゃいますよね。

平畠 自分で運んで密集ゾーンに入っていったりもします。その辺の攻撃性みたいなものが僕は好きです。

水沼 やっぱり、１年間J3に行ったのが大きかったんじゃないですか？

平畠 福島ユナイテッドFCで自分のやりたいプレーもできたでしょうし、福島のサッカーってボールをめちゃくちゃつなぐので、そのなかでさらに生きたかなと。

このまま順調に成長していったら、真ん中（日本代表のボランチ）が中島洋太朗と大関友翔みたいなことになるわけですか？

水沼 そうじゃないですか。

平畠 めっちゃ、面白いじゃないですか！

水沼 そして、佐藤龍之介がインサイドにいるみたいな。

平畠 これは楽しみですね。

あとは、水戸ホーリーホックの齋藤俊輔（MF）です。

水沼 変わったドリブルをしますよね。

平畠 貴史さんから見てもちょっと変わっていますか？

水沼 面白いなと思って見ています。

平畠 どの辺が変わっているんでしょう？

水沼 カットインだけじゃなくて縦も当然行くんだけど、そこからシュートに持っていく。最終的に「そっちに行くのか！」みたいなところがいいですかね。

平畠 去年はドリブルが目立っていたけど、今年は最後のところ、シュートやクロスまでちゃんといけていますね。

水沼 結局はそこがないとただのドリブラーで終わってしまう。数字（得点やアシスト）を出さないといけない。そういうところが彼は成長した感じがします。

平畠 今年見ていて、若干だけど体が大きくなっているんじゃないかなと思って。相手に当てられた時にあんまり跳ね飛ばされなくなってきている。本人に聞いたら「意識して体を強くするようにしている」って言っていたんです。Jリーグでプレーするなかでもうちょっと強くないと、いくらドリブルがうまくてもダメだなって本人も気づいたのかな。

水沼 言われることよりも自分で気づいたほうが一番いいですからね。

平畠 「体を強くして、ドリブルで当たられても負けないようにしました」って聞いて、やっぱりすげえなあと思いましたね。

【もう１段階成長するには？】

水沼 ２列目とかでも（出番を）待っている選手がいますよね。石井久継（湘南ベルマーレ／FW）とか。今シーズンは先発が１試合もなくて途中出場が多かったけど、彼もシャドーやウイングの位置から、ゴール前に入って点を取ることに特化するとよくなってくると思う。いや、もっとよくならないとダメかもしれない。

平畠 もう１段階、２段階？

水沼 自分を出しきれていないですよね。もっとポテンシャルは高いです。

平畠 ハートとか頭のなかの問題もあるんですか？

水沼 それもあるかもしれません。悔しい思いをピッチで表現しようとすると、そこばっかりになって空回りすることもあるから。そのメンタル的なところを自分で調整できるようになれば、もっと普通に試合ができるかもしれない。Ｕ−20とかでは点を取ったりするけど、湘南だとなかなか点が取れなかったりするから、そういうのがあるのかなと。

平畠 変に意識しすぎているんですかね？

水沼 もっと自信を持っていいんじゃないかと。「ダメだ、ここに行ってはダメだ」じゃなくて、「自分はできるんだ」と思ってあげると、もっとよくなる気がします。

平畠 面白いなあ。そういう人って、一回それを超えた時にすごいことになりそうな気がしますけど。

水沼 自分を肯定しすぎて天狗になっちゃう人もいる。でも、自分を肯定しながら「自分はできるんだ」っていう自信をつけていくと、彼はもっとよくなるはずです。

【どんどん出てくる有望選手】

水沼 逆輸入で言うと、郄橋仁胡（セレッソ大阪／DF）とか面白い。あの選手は闘うメンタルがすごい。「バルセロナから来たぞ」みたいな感じがする。

平畠 これからもっと体が強くなって常時試合に出ていくようになったらいいですね。セレッソの左サイドバックというと丸橋祐介さんからの系譜があるから、そこで順調に育ってほしい。

サンフレッチェ広島の越道草太（MF）選手はどうですか？ まだ21歳ですよ。

水沼 越道はチャンスに恵まれないんですよね。でも、いい選手。

平畠 あと、清水エスパルスの嶋本悠太（MF）選手も技術力が高い。試合に出た時はいい仕事をしています。

水沼 まだいっぱいいますよ。僕は土肥幹太（FC東京／DF）もいいと思う。今年はたくさん試合に出ました。

平畠 スケール感を感じるところありますよね。本当に楽しみな選手が多い。湘南には石橋瀬凪（MF）選手もいます。もっと試合で見たいですね。

水沼 左ウインガーですね。本当にどんどん出てきますね、この世代。最初は３人ずつ挙げるということで話し始めましたけど、無理でしたね。