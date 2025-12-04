冬を楽しむヒントを探しに…

名古屋で北欧の魅力が集結

毎年、人気を集めている海外催事「北欧展」が「ジェイアール名古屋タカシマヤ」開店25周年企画として、“愛”にあふれる北欧LIFEをテーマにパワーアップして開催されます。

期間は第1週12月5日(金)～11日(木)、第2週12月12日(金)～21日(日)で、会場は「ジェイアール名古屋タカシマヤ」10階催会場。

22回目となる本開催では、初出店9店を含む全61店が参加。

冬の過ごし方を豊かにしてくれる、注目のラインナップです。

家族の時間を彩る北欧の食と暮らしが満載です。

今回の記事では「北欧展2025」の注目ポイントと、編集部のお勧めショップ10選をご紹介します。

●注目ポイント

現地シェフの来日決定！

シナモンロールが名物の

ストックホルムの人気店

①ロビン・デルセリウス・バゲリ

(1週目)

・シナモンロール540円

・カルダモンロール540円

ストックホルムで最も優れたカフェ(2020年「Gulddraken award」)に選ばれた、今開催の最注目店舗。

待望の東海エリア初上陸。

人気№1はシナモンロールで、1日5,000個販売したこともあるほど。

アーモンドペーストとバターを惜しまず、たっぷりと使うのがシェフのこだわりです。

カルダモンロールには、スパイスの女王カルダモンがトッピングだけでなく生地にも練り込み、スパイシーで爽やかな風味が特徴。

スウェーデン流の心を解くようなおやつ時間を体感できます。

さらにシェフのロビン氏本人が来日して、会場で実演販売を行う予定も。

焼き上がりの香りに誘われて、長い列ができそうなので、余裕を持ったスケジュールで来店を。

●注目ポイント

本場の家庭料理を会場で味わう！

②レクサンド(1週目)

・クリスマスクラッカーオードブル924円

・各日30食限り

・ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

・グロック(北欧風ホットワイン)720円

「北欧展2025」の魅力のひとつに、家庭料理を会場で味わえるイートインコーナーもあります。

こちらの「レクサンド」は東海地区初出店。

全粒粉クラッカーにハムやミックスリーフサラダ、赤キャベツのピクルスをのせ、イチジクジャムで甘みを加える甘×酸×塩の絶妙なバランスが北欧そのもの。

③カフェ・ウルスラ(2週目)

・シナモンロールクッキー540円

・サーモンスープ990円

映画「かもめ食堂」のロケ地としても有名なお店です。

シナモンロールクッキーはバイヤーのイチオシ！

クリームとバターがたっぷりのサーモンスープは、仕上げにハーブのディルをのせるのが現地流です。

④フョークチョコレート(1週目)



・ブラウンチーズ&フレッシュストロベリーのワッフル

1,375円

数々の賞を受賞した実力派チョコレートブランドによるノルウェー定番スイーツ。

薄くて柔らかいノルウェーならではのワッフル生地はハート型がキュートです。

ヤギの乳を煮詰めて作るキャラメルのような甘みが特徴のブラウンチーズがアクセント。

⑤ガムラスタン

・25周年記念セット3,101円※1週目

・ジェイアール名古屋タカシマヤ限定



・クリスマスプレート2,801円※2週目

・ジェイアール名古屋タカシマヤ限定

北欧の家庭料理を組み合わせた25周年記念セットと、ミートボールが主役のクリスマスらしいプレートが登場。

どちらも素朴な美味しさで、心身ともに温めてくれること間違いなし！

休日のランチにゆっくりめで訪れるのがお勧めかも⁉

●注目ポイント

リミテッドアイテム充実のムーミン

暮らしを豊かにする北欧雑貨が勢揃い

⑥ムーミン カウッパ

・お花をどうぞのムーミン5,500円

・90点限り

・ムーミン×アラビア×ファッツエル ボウル7,700円

北欧展の人気者といえばやっぱりムーミンです！

ムーミン出版80周年記念の特別デザインのボウルにお花を抱きしめた愛らしいムーミンなど、今年も限定アイテムを中心に充実のラインナップです。

完売必至なので、お気に入りを逃さずゲットしたい人はお早めにチェックを。

●注目ポイント

北欧ブランドらしさ全開な

あったかアイテムも充実！

⑦ベックマン ノルウェー

・ リュック「スポーツミニ」各13,200円

・各15点限り

・ジェイアール名古屋タカシマヤ先行販売

子どもの身体の成長を助けるスクールバッグとしてスタートした、ノルウェーキッズの8割以上が愛用する国民的ブランド。

日本初登場のシリーズで、未就学児の通園バッグにもフィット。軽くて背負いやすいデザインです。

⑧フィンレイソン(1週目)

・トートバッグ 各3,960円

・各25点限り

フィンランドの老舗テキスタイルブランドの新作バッグ。

北欧らしいパターンが冬コーデのアクセントに。

⑨コッテ

・もこもこソックス各3,740円

・各10点限り

昨年は1週間で600足以上を販売したフィンランドの定番ソックス。

寒い冬に欠かせないウールソックスは、自分用にもギフトにも世代問わずテッパンです！

⑩クリッパン

・ブランケット(サンクト・ペトリ)37,400円

レンガ造りの教会がデザインされたウールブランケット。

柔らかなウールに包まれて、くつろぎの夜時間をアップデートしてくれます。

まとめ

グルメもショッピングも

北欧の愛で今冬をもっと楽しく

家事に仕事に何かと忙しい名古屋の大人女子の皆さんにとって「北欧展2025」は暮らしを整えるヒントの宝箱です。

美味しいスイーツでほっとひと息ついたり、家族の笑顔を想像しながら雑貨を選んだり。

北欧ならではの愛にあふれる温かな暮らしには、冬をポジティブに楽しむためのエッセンスが詰まっています。

特に家族や友人、恋人へ、ちょっと特別なクリスマスギフトを探している人は絶対チェック！

人気イベントで数量限定のアイテムも多いの点は十分ご注意を。特にムーミン関連は競争率がかなり高そう⁉

平日の午前中は比較的ゆったりと、イートインはやっぱりランチ前後が混みやすいので早めの来場が安心です。

※画像は全てイメージです。

イベント名：北欧展2025

開催場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ10F催会場

電話番号：052-566-1101

開催期間：第1週12/5(金)～11(木)・第2週12/12(金)～21(日)

開催時間：10:00～20:00※12/11は～16:00、12/21は～17:00

公式サイト：https://www.jr-takashimaya.co.jp/