「歯を失うことは脳と体を蝕むドミノ倒し」現役歯科医が警鐘、歯を残す本当のメリットとは？
前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」で「【衝撃】ほとんどの日本人が知らない、歯を残す本当のメリットとは？」と題した動画を公開。歯を残すことの真の価値は、単なる利便性を超え、老後の心身の健康を左右する極めて重要な「投資」であると力説した。
動画冒頭で前岡先生は、多くの人が考える「硬いものが食べられる」「治療費がかからない」といったメリットを「そんな話はおまけです」と一蹴。歯を残す本当の価値は、「人生の終盤まで充実した毎日を送るための投資」であると断言した。歯を失うことは「脳と体を蝕むドミノ倒しの最初の1枚になりかねない」と警鐘を鳴らし、人生の質（QOL）を劇的に向上させる5つのメリットを医学的根拠と共に解説した。
前岡先生が挙げた最も重要なメリットは「認知症リスクの低下」である。自身の歯が少ない人は、多い人に比べて認知症の発症リスクが最大1.9倍に高まるという研究結果を提示。その理由として、噛むことによる刺激が記憶を司る「海馬」の活性化に繋がり、歯を失うと脳が「働かなくて良い」と勘違いしてしまうと説明した。さらに、「介護なしで生活できる可能性が高まる」点も強調。歯を失うとタンパク質の摂取が不足し、全身の筋力低下から「フレイル（虚弱）」に陥り、寝たきりのリスクが劇的に高まるという。その他にも、「心筋梗塞や脳梗塞のリスク低下」「栄養状態の改善」「自信を持って人生を楽しめる」といった、全身の健康や精神的な幸福にまで影響を及ぼすメリットを挙げた。
最後に前岡先生は、歯は「あなたの記憶、心臓、足腰、そして人生の喜びを支える生涯のセンターピンです」と語りかける。歯を失ってから後悔しても遅いとし、この瞬間から歯を守ることへの意識を変えてほしいと強く訴え、動画を締めくくった。
前岡歯科医院院長の前岡遼馬(まえおかりょうま)公式のYouTubeチャンネル。お口の健康に関する情報をベースに、あなたが歯の悩みから解放され、自分自身で歯医者の治療を受けずに済むようなお口の環境を手にしていただくためのコンテンツをお届けしていきます。