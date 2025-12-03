この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が自身のYouTubeチャンネルで「【全ての原因！】"アダルトチルドレン"があなたの生きづらさを支配していた...」と題した動画を公開しました。多くの人が抱える“生きづらさ”の正体である「アダルトチルドレン」について、その原因や特徴を詳しく解説しています。



木村氏はまず、アダルトチルドレンを「子どもの頃、家族問題で心に何かしらの傷を負い、それが原因で大人になって生きづらさを感じている人」と定義します。重要な点として、これは「医学的な診断名ではなく、あくまで状態を表す言葉」であると強調し、うつ病やPTSDといった病名や障害とは異なると説明しています。



木村氏はこの状態を、植物の成長にたとえて分かりやすく解説。「花も生まれたときから日陰で育つか、日向で育つかで、その後の状態とか成長って変わってきますよね」と述べ、幼少期の家庭環境が成人してからの生き方に大きな影響を及ぼす仕組みを指摘しています。このような環境は「機能不全家族」と呼ばれ、虐待やネグレクトだけでなく、常に親の顔色をうかがう必要がある家庭なども含まれるといいます。



動画では、アダルトチルドレンが持つ具体的な8つの特徴として、「自己評価が低すぎる」「人間関係が下手すぎる」「極端思考」「過剰な責任感」などを挙げて解説しています。これらの特徴に心当たりがある人に向けて、木村氏は「機能不全家族に生まれてしまった事、これはあなたの責任じゃないんです」と力強く語りかけます。その上で、生きづらさを克服するためには、まず自分自身を深く理解することが重要であると結論付け、具体的な対処法を紹介しています。

