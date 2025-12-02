【2年連続で即日完売】祇園辻利の迎春福袋、定番セットならまだ買える！売り切れる前にチェックして〜。

祇園辻利は、2025年12月2日12時から「迎春福袋2026」を公式オンラインショップで販売しています。

年々入手困難になっている人気福袋

毎年人気の「迎春福袋」。今回は、それぞれ異なるラインアップと特典をセットにした2タイプが登場。

2025年12月2日18時現在、定番セットはまだ在庫があります。

・迎春福袋2026−定番セット−

新年の縁起物「大福茶」をはじめ、「茶寮都路里」でも提供している「ほうじ茶古都かをり」、人気抹茶菓子「つじりの里」に、多くのリクエストに応えて販売開始した「玄米入り抹茶わっふるせんべい」など、お茶専門店ならではのアイテム全8品の詰め合わせです。

年に一度このタイミングでしか手に入らない『オリジナルブランケット』も目玉商品のひとつ。お茶の花や急須、湯呑みなどお茶に関するイラストが散りばめられたデザインで、手触りも心地よい一品です。

価格は9180円。

12月26日から30日までの間に届きます。なお、数量限定につきなくなり次第終了です。

詳しくは、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部