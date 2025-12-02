ザ・ロイヤルファミリーが予告、ルメール登場へ

中央競馬のG1・ジャパンカップ（芝2400メートル）が11月30日、東京競馬場で行われ、4番人気のフランス馬・カランダガン（セン4、グラファール）が20年ぶりとなる外国馬Vを飾った。勝ちタイムは2分20秒3のレコード。白熱したレースの夜には競馬ドラマTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」が放送され、終了後には公式Xから「速報」が投稿された。

ついに最強ジョッキーがやってくる。黒地に赤十字襷、袖黄縦縞の勝負服を着たのはクリストフ・ルメール騎手だった。芝生を背景に穏やかな笑顔で立っている。

ジャパンカップが終わった約6時間後の22時すぎ「ザ・ロイヤルファミリー」公式Xは「速報」と記し、ルメールの出演を発表。勝負服を着た実際の画像を公開すると、ネット上では様々な声が上がった。

「ルメールきたー」

「ルメ様出るの やったぁ」

「来週の夜のトレンド入り確定」

「JRA本気だわ」

「親の顔より見た勝負服」

「え！ルメール来週出てきちゃうの！？」

フランス出身の46歳のルメールはJRA通算2104勝（12月1日現在）を挙げている日本のトップジョッキー。ドラマも終盤にさしかかったことから「ラスボスじゃん」「サンデーの勝負服だし、ラスボス的なポジかな？」など予想する声もあった。



（THE ANSWER編集部）