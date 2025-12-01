楽天・浅村栄斗内野手の家族ショットが披露された。

浅村と２０１９年に結婚した妻でフリーアナウンサーの淡輪（たんのわ）ゆきが１日までに自身のインスタグラムを更新し、「大変遅くなりましたが２０２５シーズン、ファン感謝祭 今年はお天気に恵まれて本当に良かったですね！すれ違う皆様の笑顔がたくさんみられてなんだかほっこりしました。お声がけくださった皆様ありがとうございました」と感謝。球場での記念写真をアップした。

「改めまして今シーズンも、ありがとうございました。正直今年は嬉しいことも苦しく感じるような、本人にとっても家族にとってもある意味で試練の年になりましたが、大きな怪我なく２０００本安打の記録達成を迎えられたことは、ここまで浅村を応援し支えてくださった皆様のお陰です。本当にありがとうございました」と夫の通算２０００本安打達成に言及し、「来シーズンも浅村を信じてくださる全ての人のため、そして何より彼自身のために、真っ直ぐに野球ができることを祈るばかりです。私も変わらず家族としてできることを全力でやっていければと思います」と誓った。

「写真は先日の平石さんとのトークショーのお写真も平石さんのご本ですが、大事なところは付箋を貼りながら隅から隅まで読み込ませて頂きました……個人的にはプロアマ問わず全選手、全指導者の皆様にお配りしたい気持ちです（笑）最後のご家族へのメッセージは謎に私がポロッとなってしまいました」とつづり、楽天元監督の平石洋介氏との写真も掲載。

フォロワーからは「浅村家、毎年幸せいっぱい素敵な写真」「笑顔がお綺麗」「来シーズンも全力で応援します！」などの声が寄せられている。

淡輪アナは２０１９年１２月に浅村と結婚。２１年１２月に第１子となる女児を出産を報告し、２４年３月に第２子妊娠を発表。同年７月に第２子となる男児を出産したことを報告した。