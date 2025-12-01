冷蔵庫をスッキリ大掃除！余りがちな「調味料」をおいしく使おう

今年も残り1か月。そろそろキッチンの大掃除を始めませんか？実は、冷蔵庫に眠っている調味料も上手に使えば、おいしく片付けができます！調味料を無駄なく使い切りながら、楽しくキッチンリセット。スッキリした気分で新年を迎える準備をしましょう。

冷蔵庫に眠っている調味料ありませんか？活用して楽しく大掃除をしよう！

焼き肉のたれ活用！「たらのから揚げ」

バーベキューや焼き肉のあとに、つい余りがちな「焼き肉のたれ」。





冬に美味しい「白菜」を使った簡単サラダをご紹介！ 白菜はレンジで軽く加熱するだけでシャキシャキ感を楽しめます。味付けには、この時期鍋にも活躍する「ぽん酢」を活用。



ワンボウルで手軽に作れるので、あと一品ほしいときにもぴったりです。



白菜とカニカマのサラダ｜Instagram（@___santababy___）オイスターソースを活用！「オイマヨチキン」

オイスターソースを買ったはいいけれど、使い切れずに眠らせてしまう…そんな悩みの声も多いですよね。コクと旨みが強いため、料理に使う量が少量で良いので、余りがち…。



@hako_seikatuさんの「オイマヨチキン」は、 オイスターソース×マヨのコクで、ごはんが止まらない味に。冷凍作り置きしてもジューシーに仕上がります。忙しくなるこれからの季節に大助かりですね♪

オイマヨチキン｜Instagram（@hako_seikatu）豆板醤活用！「ピリ辛油そば」

人気の「油そば」を豆板醤を使ってピリ辛に！ 香り高いそぼろと、卵黄が濃厚に麺に絡んでやみつきになるおいしさです。@yuukitohikariさんは、麺をガツンと極太麺を使用するのがおすすめです♪



トッピングでカスタマイズも自由に楽しめるのもうれしいポイント。 ラー油＆白ごまはもちろん、刻み海苔や山椒などをプラスして、お好みの味を楽しんでみてはいかがでしょうか。

豚そぼろのピリ辛油そば｜Instagram（@yuukitohikari）豆板醤活用！「ピリ辛トマトリゾット」

ピリッと辛くてコク深い豆板醤。中華だけでなく洋風レシピにも大活躍！ ソースやマリネ、炒め物など、いつものおかずがぐっと本格派に仕上がります。



@sugar_148_foodieさんの「トマトリゾット」は、豆板醤の旨みがクセになるあったかレシピ。忙しい日のランチや冷蔵庫に余った食材でパパッと作ることができます。

豆板醤は、ソースやマリネ、炒め物など、いつものおかずがぐっと本格派に仕上がるので、チョイ足しして使うのも◎。

エリンギとソーセージのピリ辛トマトリゾット｜Instagram（@sugar_148_foodie）コチュジャンを活用！「コチュクリームパスタ」

話題の韓国料理を作ろうと買った「コチュジャン」。冷蔵庫に眠っていませんか？



そんな時は「海老とアボカドのコチュクリームパスタ」がおすすめ！話題になったロゼパスタのような味わいになり、コチュジャンのピリッと辛さと生クリームのまろやかさが絶妙に絡む一皿。



材料も少なく、手軽に作れるのでランチにもぴったりです。海老とアボカドでボリュームも満点、残りがちなコチュジャンもおいしく消費できます！

海老とアボカドのコチュクリームパスタ｜Instagram（@yuuuu_recipe）ドレッシング活用！「根菜と鶏肉のごまドレ炒め」

ドレッシングといえば、旬の野菜のサラダや冷奴などにそのまま使うものだと思っている方も多いはず。



＠runrunmamachanさんは、根菜と鶏肉を素材を味わうDRESSING 『焙煎ごま』で味付けして炒めたそう！ しかも、味付けはドレッシングだけというのも、簡単でいいですよね。

香ばしいごまの風味とコクが、素材の美味しさを引き立てる万能調味料に。余りがちなドレッシングも最後まで美味しく使い切れます。



根菜と鶏肉のごまドレ炒め｜Instagram（@runrunmamachan）ドレッシング活用！「胡麻ダレうどん」

もちもちのうどんに濃厚な胡麻ダレをたっぷり絡めて食べる@aki_irohatableさんの簡単レシピ。濃厚な胡麻ダレというと、練りごまを使うレシピが多いですが、「ドレッシング」を活用しています。



電子レンジだけで作れるので、忙しいランチやひとりごはんにもぴったり！

これからの季節、この鍋のつけだれにしてもおいしそうですね。

胡麻ダレうどん｜Instagram（@aki_irohatable）粒マスタードを活用！「鮭のハニーマスタード照り焼き」

ウインナーやサンドイッチなどに使おうとして、余ってしまった「粒マスタード」。ウインナー以外の使い道があまりなくて困っていたり、冷蔵庫の奥で余ってしまっていたりはしませんか？



甘辛い味付けは洋の要素もあるけれど、ごはんにもぴったりで@mmmorrrowさんのお子さんんたちもパクパク食べてくれたそう！

ごはんが進む甘辛ソース、ぜひお試しくださいね。

鮭のハニーマスタード照り焼き｜Instagram（@mmmorrrow）ナンプラーを活用！「厚揚げと豚肉のエスニック炒め」

ナンプラーって買ったはいいものの、使い道が限られて余りがちですよね。



香りが強く“エスニック専用”と思われがちなのが理由のひとつ。でも、少量でも旨みをぐっと底上げしてくれる万能調味料なんです。



今回紹介するレシピは、醤油ベースの味付けにナンプラーの風味がコクを加えています。旨みがしっかり染みた厚揚げがやみつきの一品です。分量はお好みで調整OK。



一見、和風にしがちな食材も気分を変えてエスニック風にアレンジするのも◎。

ぜひ、@753mkさんのレシピを参考に普段の調味料にプラスして使ってみてくださいね。

厚揚げと豚肉のエスニック炒め｜Instagram（@753mk）

冷蔵庫も心もスッキリ！新年に向けてコツコツ片づけよう

年末の慌ただしさも、キッチンや冷蔵庫がピカッと整えば気分も上がりますよね♪

バリエーション豊富なレシピで、余りがちな調味料の新たな魅力もきっと発見できたはず。



冷蔵庫の中もスッキリ、おいしく使い切って、気持ちよく新年を迎えましょう！