欅坂46（櫻坂46）初代キャプテン・菅井友香10周年　水着、艶っぽさ、泡風呂まで詰め込んだ写真集『たびすがい』発売へ

菅井友香の写真集『たびすがい』（ワニブックス）が2026年2月14日に発売される。

【写真】「カレンダー『よるすがい』」がセットになった初回限定版も

本写真集は沖縄・座間味島にて撮影を敢行。写真集のタイトルにも含まれる“すがい”は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味があるという。ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、街歩き、クールな艶っぽさなど……。菅井友香の今の魅力を凝縮した1冊となっている。さまざまな菅井の写真のほか、菅井が現在の想いを語ったロングインタビューも収録される。

また夜をイメージさせる「すがい」をテーマにした「2026.4-2027.3 カレンダー『よるすがい』」がセットになった初回限定版も同時発売決定。雰囲気の違う菅井友香が写されたオリジナルケース入りとなっている（※初回限定セット版の写真集の表紙カバーは通常版と異なる絵柄）。

加えて菅井の芸能生活10周年を記念し、発売イベントやスペシャル企画も開催決定。お渡し会で菅井友香と初の2ショットチェキが撮れるチャンスや直筆サイン本企画、FUJIFILMとのスペシャルコラボ、4月中旬（予定）にはここでしか手に入らない特製アクリルスタンド付きの「スペシャル版（写真集カバーは別絵柄）」販売などの限定企画の開催が予定されている。

■菅井友香コメント芸能生活10周年という節目に、新たな写真集をお届けできることを光栄に思います。「たびすがい」と最初に伺ったときは、その響きの斬新さに驚きました。そして、これまでたくさん名乗ってきた苗字“すがい”が沖縄の方言で“すがた”を意味することを今回初めて知り、興味深い繋がりを感じました。撮影の舞台は、美しい海と自然に包まれた沖縄県・座間味島。カレンダー「よるすがい」も含めてさまざまなコンセプトの衣装やヘアメイクで、これまでにない表情や空気を纏わせていただきました。ページをめくる旅の中で、見たことのない“菅井の姿”を感じていただけると思います。発売日は来年のバレンタインデーです。10年分の感謝と、幸せ、ちょっぴりのドキドキを詰め込んでお届けします！楽しみにしていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）