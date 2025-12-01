この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

低山ハイカーの英武ゆう氏が、自身のYouTubeチャンネルで「『どんぐり撒けばいい』『報道が過剰』説をクマの一次データで全否定します【ツキノワグマ】」と題した動画を公開。全国で相次ぐクマの出没について、安易な言説に流されることなく、環境省などが公表する一次資料に基づき、その背景にある構造的な問題を冷静に分析した。

近年、クマの出没が「災害級」とも言えるほど深刻化している。この現状に対し、ネット上では「山に餌がないから」「メディアが過剰に煽っているだけ」といった様々な意見が飛び交っている。しかし英武氏は、そうした議論の前に「まず事実として何が起きているのか」を公的なデータでフラットに確認することが重要だと問題を提起した。

動画では、まず環境省の資料を引用し、クマの生息域が年々拡大しており、特に人が住む里山に近い「低標高域での分布の拡大」が顕著になっている事実を提示。これは「クマが人の生活圏に近づいていることを示している」と指摘した。

さらに、令和5年度の出没件数や人身被害者数が、過去のデータと比較して突出して多く、過去最多を記録していることをグラフで示し、状況が極めて深刻であることを客観的に裏付けた。特に東北地方では被害が深刻で、中でも秋田県では「人の生活圏での人身被害が多い」という特徴があると解説した。

英武氏は、出没増加の原因としてブナ科堅果類の凶作を挙げつつも、それだけが全てではないと語る。農林水産省の資料を基に、日本の農村部における高齢化や人口減少による「耕作放棄地」の増加という社会構造の問題を指摘。管理されなくなった農地が森林化（山化）することで、そこがクマにとっての格好の生息地や、人里へ侵入するための「緑の回廊」になっていると分析する。人の生活圏のすぐそばまで、クマが生息しやすい環境が広がっているのだ。

最後に英武氏は、この問題が単なる食料不足だけでなく、日本の社会構造の変化によって「山と人の『境界』が変質した」ことに起因すると結論付けた。この動画は、クマ対策を考える上で、データに基づき日本の国土が直面する現実を理解することの重要性を示唆している。

今回の動画は対策ではなく「事実確認」が目的
環境省のデータで見るクマの分布・生息状況
ツキノワグマの出没状況、過去最多を記録
根本原因？「荒廃農地の現状と対策」

