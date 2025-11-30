キャットタワーでくつろいでいる兄弟猫ちゃんに、飼い主さんが話しかけると…？その対照的なリアクションが可愛すぎると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で60.9万再生を突破し、「左の子は優しく瞬きして右の子はお喋りしててお返事上手」「ほんまかわいいやばい癒されて幸せ」といった声があがりました。

【動画：キャットタワーでくつろぐ兄弟猫に話しかけてみると…対照的な『リアクション』が可愛すぎる】

仲良し兄弟の茶々丸くんととら吉くん

TikTokアカウント「@dannatonekosaikou」に投稿されたのは、仲良し茶トラ兄弟の「茶々丸」くんと「とら吉」くんの、飼い主さんに対するリアクションの違いをおさめた動画です。

クールで真面目なお兄ちゃんの茶々丸くんと、甘えん坊でやんちゃな弟のとら吉くんはとても仲良しで、よく添い寝している姿が見られるのだそう。

ふたりに話しかけてみると…？

ある日、飼い主さんはキャットタワーの上で仲良く並んでくつろいでいたふたりに、「やっほー」と声をかけてみることに。すると、とら吉くんはすぐに可愛らしい声でお返事をしてくれたのだとか。一方、茶々丸くんは声は出さなかったものの、すぐに飼い主さんへ視線を向けてくれたといいます。

飼い主さんが話しかけるたびに元気よくお返事をしてくれていたとら吉くんでしたが、「仲良しだね」の声には、どこか自信なさげな弱々しいお返事をしていたのだとか。

どちらのお返事も可愛い♡

その後も、茶々丸くんが呼ばれてもなぜかとら吉くんが代わりにお返事をしてくれたり、「可愛いね」の声には元気よくお返事をしたりと、可愛らしい反応が続いたそうです。無言を貫いていた茶々丸くんも、声をかけられるたびに飼い主さんを見つめて、視線でお返事をしてくれていたのだとか。

まだ子猫らしさが残る可愛らしいとら吉くんと、お兄ちゃんらしい落ち着きを見せるイケメン茶々丸くん。ふたりの対照的なリアクションが微笑ましくて、見ているだけで心がほっこりします。

対照的なリアクションを見せてくれた茶々丸くんととら吉くんに、動画の視聴者からは「元気？とかかわいいね、には瞬きするけど、仲良しだねにはノーリアクションな左の子可愛い」「目で返事する子は口動かないし、口で返事する子は目動かないし、よくできてる」「猫飼った事ないけど、この左の子は目でお返事してるんですね？可愛い！」「可愛すぎて幸せで感動しました」「違う系統のイケメンすぎる」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@dannatonekosaikou」では、添い寝をしたり手を握り合ったりと、仲良し兄弟茶々丸くんととら吉くんの、見ているだけで癒される平和な日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@dannatonekosaikou」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。