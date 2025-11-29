リンクス（東京都港区）が、既婚男女を対象とした「夫婦の営み」に関する調査を実施。その結果を発表しました。

男女で「レスの想定理由」にズレ？

調査は2025年3月17日、全国の20〜59歳までの既婚男女（3000人）のうち、夫婦の営みが「ある」、さらに夫婦の営みについて「とても満足」「まあまあ満足」「どちらともいえない」と回答した人（1160人）からランダム抽出した100人（男性58人・女性42人）を対象に、インターネットリサーチで実施したものです。年代構成は、20代が9人、30代が30人、40代が30人、50代が31人です。

夫婦の営みが「ある」かつ「とても満足」「まあまあ満足」「どちらともいえない」と回答した100人に「夫婦の営み以外に、日常的にスキンシップを取っているか」を聞いた結果（複数回答）、最多回答となったのは「ハグする」（58人）で、全体の6割近くを占めました。次いで、僅差で「キスする」（52人）が続いています。

夫婦仲については「とてもよい」（34％）、「まあまあよい」（45％）を合わせると、全体の79％が「良好な関係」を実感していることが明らかに。特に40代では「とてもよい」が最多となりました。

「今後もしセックスレスになるとしたら、どのような原因がきっかけになると思うか」についても聞くと（複数回答）、「思いやりがなくなる」「自分の性欲の低下」（各25人）が同率トップに。次いで「コミュニケーション不足」（24人）が続いています。

男女別では、女性が「浮気・不倫があったらレスになる」と想定する傾向が強かった一方で、男性は「相手の容姿の変化」「思いやりの欠如」など、“日常的な違和感”をきっかけに挙げる傾向が浮き彫りに。男女の間で「セックスレスの想定理由」にズレがあることが浮かび上がる結果となりました。

調査結果を受けて、同社は「夫婦の営みが“特別なイベント”ではなく、“日常の延長”として成立している夫婦ほど関係が良好な傾向にあることが分かりました」とコメントを寄せています。

夫婦の営みが「ある」夫婦の皆さん、もし今後レスになるとしたら、どんな原因がきっかけになると思いますか？