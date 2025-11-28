タレントの王林が２８日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」にゲストコメンテーターとして生出演。大好きな芸能人の実名を明かす一幕があった。

この日の番組では、「５時夢」初出演となった王林の横顔を深掘り。「好きな芸能人は舘ひろしと公言」との項目が提示されると「舘ひろしさんは男の中で一番好きな男で。小学校３年から好きなんですよ」と明かした王林。

「小学校３年で初めて舘さんを見て、それからずっと好きで、舘さん以上の男に出会えたことがない。舘さんを一番愛してる」と熱く語ると「一番最初はドラマでお父さんの役なのに中身が入れ替わっちゃって、娘の中身になっちゃうってヤツで」と２００７年放送の舘と新垣結衣主演のドラマ「パパとムスメの７日間」について話し出すと「むっちゃかっこいいお父さんだったのに、序盤から中身が女の子になって。こんなかっこいいのに、こんなお茶目な演技もできるのってところから入って」と続けた。

ＭＣの垣花正に「実際に舘さんと対面は？」と聞かれると「好き好き言ってたら、なんか会わせてくださって。バラ持って、サングラスかけて『どうも』って。後ろから突然現れて。そのサングラスもいただいて。歩く時も舘さんと横並びで歩くのが夢だったんですけど、自然と腕を組んでくれて。『こんな男はもうこの世に現れないんじゃないかな』って思いました」と興奮気味に話していた。