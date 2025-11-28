玩具などを手がけるハピネット（東京都台東区）は、アメリカの特撮ドラマ「ナイトライダー」に登場するマシンを再現したラジオコントロール（R/C、ラジコン）カー「R/C ナイトライダー」2モデルを、2025年11月29日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

スキャナーライトが流れるように光るギミック搭載

80年代に日本でも人気を博したという同作に登場する、人工知能を搭載した「ナイト2000」のR/Cカーが登場。いずれも全長約200ミリ、1/20スケールで再現し、前進走行時にはフォグライトが、また後進走行時にはテールランプが点灯するギミックを備える。

電源は、本体が単3形乾電池×4本、コントローラーは同×2本（いずれも別売）。

「R/C ナイトライダー（K.I.T.T.）」は、同作の主人公「マイケル・ナイト」の相棒「K.I.T.T.（キット）」をR/C化した。黒いボディの配色に加え、流れるように光る赤いスキャナーライトをLEDで再現している。

「R/C ナイトライダー（K.A.R.R.）」は、キットのプロトタイプで、敵として登場する「K.A.R.R.（カール）」をR/C化。黒とシルバーのツートンカラー彩色を施し、流れるように光るアンバー色のスキャナーライトをLEDで再現した。

価格はいずれも7678円（税込）。