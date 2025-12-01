この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

小林亮平氏が自身のYouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」で、「【決定】2026年の新NISAの投資戦略はこうします！S&P500で続行か、年初一括投資はアリかも公開」と題した動画を公開。多くの投資家が注目する2026年の新NISA投資戦略について、自身の具体的な方針を明かした。



動画で小林氏は、自身の2026年の新NISA戦略として4つのポイントを提示。まず、金融機関は引き続き「SBI証券」を利用するとした。理由として、アプリの使いやすさや、新NISA資産のみを管理することで損益が見やすい点を挙げている。



投資銘柄については、2025年から変更せず「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」一本で継続することを明言。つみたて投資枠・成長投資枠の両方で同銘柄を選択するという。投資額は、年間360万円の非課税枠を5年間使い切る「満額投資」を目指す方針だ。



今回の戦略で特に注目すべきは、投資手法の選択である。理論上は「年初一括投資」が有利とされながらも、小林氏は「月30万円の積立投資」を選択するとした。その理由を「精神的に余裕を持つため」と説明。相場が大きく下落した際、年初一括投資では何もできないが、積立投資であれば「さらに安く買える」という心の余裕が生まれる点をメリットとして強調した。出口戦略については、現在のところ「50歳くらいから徐々に崩す予定」と語っている。



小林氏は、理論上の最適解だけでなく、自身の精神的な安定を重視した現実的な投資戦略を提示。長期的な資産形成において、継続することが最も重要であるという視点を改めて示した。