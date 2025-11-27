「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日正午現在で弁護士ドットコム<6027.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



２７日の東証グロース市場で、弁護士ＣＯＭは横ばい圏で推移。同社の第２四半期累計（４～９月）の連結純利益は前年同期比９３．５％増の６億５５００万円と好調だった。法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営などを手掛けるプロフェッショナル支援事業や、契約マネジメントプラットフォーム「クラウドサイン」の提供を行うクラウドサイン事業が堅調だった。８月には、東証プライム市場への市場区分変更申請を行ったことも明らかにした。ただ、株価は８月に３８９５円の高値をつけた後は軟調な展開となっており、足もとでは下値不安も強まっている様子だ。



出所：MINKABU PRESS