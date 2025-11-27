豆蔵<202A.T>がマドを開けて急騰、一時１６％超の上昇で３４８５円まで駆け上がり上場来高値を更新した。クラウドコンサルティングやＡＩコンサルティング、ＡＩロボティクス・エンジニアリングなど企業のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要を取り込むほか、自動運転を含む先端カーエレクトロニクス領域でも実力を発揮する。業績は好調を極めており、２５年３月期は営業利益が前の期比１５％増の２０億７０００万円と２ケタ成長で過去最高を更新した。２６年３月期は完全子会社３社の吸収合併に伴い単独決算に移行するが、営業利益は前期実績を１６％上回る２３億９３００万円を予想している。２７年３月期以降も２ケタの利益成長が継続する公算が大きい。同社が好業績以上にマーケットで注目を集めるのは、ヒューマノイドロボットと生成ＡＩの融合によって実現される新たな自律型システムの世界を目指していることが挙げられ、フィジカルＡＩ分野のキーカンパニーとしての位置付けで実需筋の買いが継続している。なお、前日にＭ＆Ａに特化した情報メディアであるＭｅｒｇｅｒｍａｒｋｅｔ（マージャーマーケット）で同社株の非公開化の可能性が報じられたが、会社側ではこの報道を否定している。目先、株式需給面からは貸株市場を通じた法人筋の空売りが急増していたが、この買い戻しも絡め足もとの株価に急速な浮揚力が働いた格好となった。



出所：MINKABU PRESS