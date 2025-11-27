B-R サーティワン アイスクリームから、大人気アニメ「ONE PIECE」とコラボレーションした限定商品が登場します。

キャラクターの誕生日に合わせたスペシャルなデザインカップで、お気に入りのアイスクリームを持ち帰ることができます。

サーティワン「オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」

販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年2月28日(土) ※なくなり次第終了

価格：各1,000円(税込)

販売場所：全国のサーティワン アイスクリーム店舗

※一部店舗では価格が異なります。

「フレッシュパック ミニ」は、お好きなアイスクリームを2種類まで選んで、約3人分を持ち帰ることができる人気商品です。

今回は、メインキャラクター「チョッパー」の誕生日である12月24日に合わせ、スペシャルなコラボレーションデザインで登場します。

さらに、購入特典としてここでしか手に入らない「限定ステッカー」が付いてくる、ファン必見の内容です。

チョッパー

ピンク色を基調とした、キュートな「チョッパー」デザインのカップです。

愛らしいチョッパーのイラストと共に、麦わらの一味やサーティワンの人気フレーバーが描かれています。

限定ステッカーもチョッパーのデザインとなっており、誕生日のお祝いにもぴったりです。

ルフィ

クールなブルーの背景に、主人公「ルフィ」が大きく描かれたデザインです。

こちらも麦わらの一味のアイコンやアイスクリームのイラストが散りばめられた、賑やかな仕上がりになっています。

付属する限定ステッカーもルフィのデザインで、集めたくなるかわいさです。

ゴムゴムのフルーツパンチ

販売期間：2025年11月28日(金)〜 ※なくなり次第終了

価格：シングルレギュラー・サイズ 420円(税込)

コラボレーションに合わせ、2025年4月に登場した新作フレーバー「ゴムゴムのフルーツパンチ」が再登場します。

「ONE PIECE」でおなじみの悪魔の実“ゴムゴムの実”をイメージした、鮮やかな色合いのアイスクリームです。

フルーツ風味のシャーベットにソーダ風味のリボンを合わせ、白いパチパチキャンディがアクセントになっています。

まるでフルーツパンチを食べているような、爽やかで楽しい味わいが広がります。

チョッパーの誕生日を祝うスペシャルなカップと、作品の世界観を表現したフレーバーで、冬のアイスクリームタイムがさらに楽しくなります。

オリジナルステッカーも付いた今だけのコラボレーションです。

©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション

