チョッパーとルフィの限定デザイン！サーティワン「オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」
B-R サーティワン アイスクリームから、大人気アニメ「ONE PIECE」とコラボレーションした限定商品が登場します。
キャラクターの誕生日に合わせたスペシャルなデザインカップで、お気に入りのアイスクリームを持ち帰ることができます。
サーティワン「オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」
販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年2月28日(土) ※なくなり次第終了
価格：各1,000円(税込)
販売場所：全国のサーティワン アイスクリーム店舗
※一部店舗では価格が異なります。
サーティワン アイスクリームにて、大人気アニメ「ONE PIECE」の世界観を楽しめる「オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」が発売されます。
「フレッシュパック ミニ」は、お好きなアイスクリームを2種類まで選んで、約3人分を持ち帰ることができる人気商品です。
今回は、メインキャラクター「チョッパー」の誕生日である12月24日に合わせ、スペシャルなコラボレーションデザインで登場します。
さらに、購入特典としてここでしか手に入らない「限定ステッカー」が付いてくる、ファン必見の内容です。
チョッパー
ピンク色を基調とした、キュートな「チョッパー」デザインのカップです。
愛らしいチョッパーのイラストと共に、麦わらの一味やサーティワンの人気フレーバーが描かれています。
限定ステッカーもチョッパーのデザインとなっており、誕生日のお祝いにもぴったりです。
ルフィ
クールなブルーの背景に、主人公「ルフィ」が大きく描かれたデザインです。
こちらも麦わらの一味のアイコンやアイスクリームのイラストが散りばめられた、賑やかな仕上がりになっています。
付属する限定ステッカーもルフィのデザインで、集めたくなるかわいさです。
ゴムゴムのフルーツパンチ
販売期間：2025年11月28日(金)〜 ※なくなり次第終了
価格：シングルレギュラー・サイズ 420円(税込)
コラボレーションに合わせ、2025年4月に登場した新作フレーバー「ゴムゴムのフルーツパンチ」が再登場します。
「ONE PIECE」でおなじみの悪魔の実“ゴムゴムの実”をイメージした、鮮やかな色合いのアイスクリームです。
フルーツ風味のシャーベットにソーダ風味のリボンを合わせ、白いパチパチキャンディがアクセントになっています。
まるでフルーツパンチを食べているような、爽やかで楽しい味わいが広がります。
チョッパーの誕生日を祝うスペシャルなカップと、作品の世界観を表現したフレーバーで、冬のアイスクリームタイムがさらに楽しくなります。
オリジナルステッカーも付いた今だけのコラボレーションです。
サーティワン「オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」の紹介でした。
©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post チョッパーとルフィの限定デザイン！サーティワン「オリジナルステッカー付き ONE PIECEデザイン フレッシュパック ミニ」 appeared first on Dtimes.