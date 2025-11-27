チャンネル登録者数18万人超のカップルYouTuber「キムイオハウス」が、2025年11月24日にYouTubeを更新。彼氏のキムさんがイオナさんにプロポーズする模様を公開した。

「見たこともない表情で首を縦に振ってくれました」

キムさんは、プロポーズの場所にスイスを選んだ。「イオちゃんのイメージって本当に明るくて、太陽が出てる時間帯のイメージがすごく強かった」ということで、17時から19時の間にプロポーズすると決意したという。

イオナさんの誕生日である9月3日にちなんで、93本のバラの花束を用意し、いよいよプロポーズの時間に。その瞬間は「カメラを回すってことが負担になってしまう」として動画におさめられなかったが、花束を抱え、左手の薬指に指輪を着けたイオナさんが映し出された。

そして、「しっかり想いを伝えたら見たこともない表情で首を縦に振ってくれました。泣」とのテロップが表示された。

その後、キムさんがイオナさんへの手紙を読み上げた。

「イーちゃんはよく、『ゆうちゃん（キムさん）は本当にイオのこと好きなのかな？』ってふざけて言うけれど、ここではっきり伝えると、本当に人生捧げるくらい大好きで、イーちゃんの存在自体が僕の存在意義になっているよ」

「心からイーちゃんと出会えて幸せです。そして、こんな僕と結婚してくれてありがとう」

「これからの人生ずっとそばにいて支えていくから、二人三脚でマイペースで歩んでいこうね。愛してるよ」

手紙を聞いたイオナさんは、「ありがとうゆうちゃん。大好き」と笑顔を見せ、二人は抱き合っていた。

キムさんがイオナさんへの思いを語る中で、二人で涙する場面もありつつ、キムさんが「幸せにしていくから」「大好きだよ」と語りかけ、また抱き合った。

「『夫婦』になっても変わらず日常をお届けしていきます」

キムイオハウスは11月24日、インスタグラムでも9月にプロポーズがあったことを報告。イオナさんがこうつづっている。

「実は私の誕生日にサプライズでスイスへ連れて行ってもらって、大好きなゆうちゃんにプロポーズしてもらいました。半年以上前からこの日のために計画してくれていたことも、プロポーズの瞬間は動画は撮らずに2人だけのものにしてくれたことも、ゆうちゃんが泣きながらに自分の思いを真っ直ぐ伝えてくれたことも、本当に本当に嬉しかったです」

「キムイオはこれから『夫婦』になっても変わらず皆さんに日常をお届けしていきます！ 夫婦生活が楽しみ〜！！」

コメント欄には「わぁぁぁあ！！！ イオちゃん、本当におめでとう！ キムくん、男前！！ 素敵な報告を本当にありがとう」「こっちまで泣きそう すっごくお似合いです」「何かジーンってしちゃった おめでとう 良かったですね！！ これからも仲良く末長くお幸せに」「ご結婚おめでとうございます これからもキムイオ夫婦として応援しています」などと書き込まれている。