正直、舐めてました。「はいはい、どうせ一瞬でしょ？ もともとまつ毛長い人のアイテムでしょ？」ってずっと舐めてきました。まつ毛のホットビューラーの話です。

先日、ふと目元をぱっちりさせたくなり、「どうせあんまり効果ないだろうけど、努力はしたという自己肯定の材料が欲しいな」と思いポチったのがこれ。パナソニックのホットビューラー「まつげくるん」です。

結果、しっかりあがった！ 今まで舐めててごめん！と思うほどにはあがりました。また、そのあがりが日中もそこそこキープされました！（マスカラの使い方の上手下手にもよりそう）

購入から1週間で、きちんとメイクする時の必須アイテムへと昇格しました。

まつげくるんは、まつ毛を挟むタイプではなく、ブラシのように持ち上げるタイプなので、初心者でも失敗せず使いやすいと思います。ホットビューラー初挑戦でしたが、2回くらい練習すれば上手く使えるように。通常ビューラーであげて、マスカラを塗って、乾き切るまでに使うと効果的な気がします（個人の感想です）。

あとは、電池式（単3電池1本）をよしとするかどうか…。充電式ならなぁと思う反面、出先や旅先で使うとなると電池の方が便利かなとも思ったり。

Amazonのブラックフライデーのポイントアップキャンペーンに背中を押されて、ホットビューラー初挑戦してみませんか？

