ウォルドーフ・アストリア大阪（大阪市北区、グラングリーン大阪 南館）は11月21日から、29階のラウンジ&バー「ピーコック・アレー」ティファニーとホリデーコラボレーション「A Legacy of Elegance（ア・レガシー・オブ・エレガンス）」を展開している。

「ピーコック・アレー」では、アフタヌーンティーを期間限定で提供するほか、ティファニーオーナメントツリー、ティファニー 「バード オン ア ボックス」オーナメントが登場。ティファニーのシグネチャーカラーであるティファニーブルーを、ツリー装飾やテーブルセッティングなど館内の随所に取り入れている

21日に行われたクリスマスツリー点灯式でアンドリュー・ムーア総支配人は「今夜、私たちが集まったのは、単なるツリー点灯の瞬間を見届けるためだけではありません。ウォルドーフ・アストリアとティファニーという、2つのアイコニックなブランドの出会いを祝うためでもあります」とあいさつした。

