それでも高給取りには違いない。

巨人・田中将大（37）が昨25日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、6000万円ダウンの年俸1億円でサインした。

移籍1年目の今季は、一軍では10試合に登板して3勝4敗、防御率5.00。3カ月以上も二軍暮らしを余儀なくされるなど苦しんだ。

9月30日の中日戦で、史上4人目となる日米通算200勝を達成し、「初めてジャイアンツで1年過ごして、とにかく慣れること、アジャストしないといけないことがたくさんあった」と振り返ったが、「年俸1億円は高すぎます」と巨人OBで元投手コーチの高橋善正氏がこう言った。

「キャンプから田中の魔改造が報じられ、話題先行で開幕ローテ入り。実力で勝ち取ったというより、『あと3勝に迫った200勝のため』という雰囲気でした。せっかく機会をもらったのに、春先は1勝しかできず、田中を勝たせようと、早い回から投入されるリリーフ陣が疲弊していくのが気になっていました。その後は3カ月間も二軍暮らし。二軍戦のローテで回りながら一軍からの招集を待った。これも、二軍戦で投げるはずの若手の先発枠を奪っていることになりますから」

■基本年俸額は抑えて出来高払いを厚く

最後の最後に滑り込みで200勝を達成したとはいえ、1年間チームを振り回しておいて、たったの3勝では、費用対効果は悪い。

「巨人は今オフも37歳・前田健太の獲得調査をしたようですが、こういう元大物の扱いが一番難しい。一軍にいても二軍にいても、登板機会を配慮する必要があるからです。実績があるからといって、昨年0勝の田中将を年俸1億6000万円で入団させたこと自体、高すぎるし、とても適正額だとは思えません。どんなに実績のある選手でも、基本年俸額は抑えつつ、活躍したらドンと上げる出来高払いを厚くするような形に変えていかないと、将来を担う若手は、バカらしくてやっていられませんよ。例えば、田中将や前田と契約するなら、年俸3000万円、出来高1億円という契約が、本人と球団双方にとってもいいのではないか」（前出の高橋氏）

田中将は「自分の個人の記録というより、チームのリーグ優勝、日本一が一番の目標。どれだけ自分が貢献できるか、どういう形で貢献できるかをベストを尽くしながらやれたら」と言ったが、1億円プレーヤーなのだから、「自分よりチーム」なのは当然である。

