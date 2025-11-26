タレントの森脇梨々夏が話題に

プロボクシングのWBC世界バンタム級王座決定戦12回戦が24日、江東区のTOYOTA ARENA TOKYOで行われ、同級2位・井上拓真（大橋）が同級1位・那須川天心（帝拳）に3-0（116-112×2、117-111）の判定勝ち。約13か月ぶりの再起戦で王座返り咲きに成功した。試合の裏ではラウンドガールを務めた女性タレントに驚きの声が相次いだ。

リング上でラウンドボードを持ち、青い衣装で登場したのはタレントの森脇梨々夏だった。過去には井上尚弥らの世界戦でもラウンドガールを務めており、今回のプライムビデオの中継でも話題になっていた。

森脇は試合後、自身のXを更新。「WBC世界バンタム級王座決定戦ラウンドガールを務めさせていただきました！ 熱い戦いに涙を堪えるのに必死でした。こんな素敵な大会に携われて幸せです！」と感激をつづった。また、もう1つの投稿では「えーー！ 一位すごい みんながたくさん書き込んでくれるおかげです！！」と記し、「森脇梨々夏」がYahoo！の検索急上昇ランキングで1位になったスクリーンショットを投稿。ちなみに2位は「那須川天心 井上拓真」だった。

コメント欄では「主役よりラウンドガールが上にくるとか前代未聞すぎる」「そりゃ可愛さが異常やから人目に触れれば必ずバズる人」「すごっ！！！」「試合より上って、流石に規格外すぎるやろ笑」「主役を喰うとは…もう来年あたり冠番組を持つかも」など驚きの声が寄せられた。

森脇はYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」で、ピュアすぎるリアクションが話題に。漫画雑誌週刊ヤングジャンプの表紙を務めるなど人気が急上昇している。



（THE ANSWER編集部）