ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【JR九州】九州新幹線は通常運行 豊肥線「赤水駅ー滝水駅」間… 【JR九州】九州新幹線は通常運行 豊肥線「赤水駅ー滝水駅」間で一部徐行運転中 ※午後6時20分時点 【JR九州】九州新幹線は通常運行 豊肥線「赤水駅ー滝水駅」間で一部徐行運転中 ※午後6時20分時点 2025年11月25日 18時44分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR九州によりますと、九州新幹線で遅れはないものの、熊本県と大分県を結ぶJR豊肥線の赤水駅から滝水駅間で一部徐行運転をしているということです。 運休の予定はありません。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【ライブ配信中】熊本で最大震度5強 県内のライブカメラ７か所 〈阿蘇・熊本空港・桜町・熊本駅・人吉・天草など〉 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 12月を待たずに“インフルエンザ急増” なぜ？ ピークは12月上旬見込み「最悪の場合、医療がひっ迫する恐れもある」 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, ダイス, ネジ, 葬祭, 老後, 置床工事, 在宅医療, 葬儀, 住宅, 静岡