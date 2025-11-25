岡山の27歳DF立田悠悟が結婚「家族とチームを守れる漢になれるように頑張っていきます」
ファジアーノ岡山は25日、DF立田悠悟(27)が入籍したことを発表した。
日本代表経験もある立田は今季、柏レイソルから完全移籍。J1リーグ戦26試合、ルヴァンカップ1試合に出場している。
クラブ公式サイトを通じ、「いつも応援して下さっている皆様へ。先日、入籍いたしました。人としてとても尊敬できる妻と、この先を共に歩んでいけることをとても幸せに感じております。これから家族とチームを守れる漢になれるように頑張っていきます。今シーズンはまだ残り2試合ありますので、いい形で終えられる様にしたいと思います。引き続き熱い応援よろしくお願い致します」とコメントした。
日本代表経験もある立田は今季、柏レイソルから完全移籍。J1リーグ戦26試合、ルヴァンカップ1試合に出場している。
クラブ公式サイトを通じ、「いつも応援して下さっている皆様へ。先日、入籍いたしました。人としてとても尊敬できる妻と、この先を共に歩んでいけることをとても幸せに感じております。これから家族とチームを守れる漢になれるように頑張っていきます。今シーズンはまだ残り2試合ありますので、いい形で終えられる様にしたいと思います。引き続き熱い応援よろしくお願い致します」とコメントした。