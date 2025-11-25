¡ÚÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡¡¶å½£¾ì½êÁí³ç¡Û¼ã¼êÂæÆ¬¤Î°ìÊý¤Ç¡ÄÎ¾²£¹Ë¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤¬ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÇ¯Ç¼¤á¤Î¾ì½ê¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤Î°ÂÄê´¶¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÁêËÐ¤ÎÉý¤â³Ú¤·¤ß¤â¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅìÀ¾¤Î²£¹Ë¤Ïº£¸å¤Ø¤Î²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏËÜ³ä¡¢·èÄêÀï¤È°ÂÀÄ¶Ó¤ËÏ¢ÇÔ¡£2ÈÖ¤È¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¯ÎÏ¤Îº¹¤¹¤é´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£É¬»à¤ËÆÍ¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î²¼¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤é¤ìÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇµÍ¤á¾´ý¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¹¶¤á¼ê¤¬¤Ê¤¤¡£²¿¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤â¤Á¤ç¤ó¤È¤Ä¤¤¤ÆÎ©¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¡£°µÎÏ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤º·Ú¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤â¾È¥ÎÉÙ»Î¤Ë3Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ò¸¦µæ¤·¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸«Ä¾¤·¤¿¤³¤È¤ÇÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¾ºÎ¶¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç½ÎÏ¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢·Á¤äÎ©¤Á¹ç¤¤¤Î½¤Àµ¤Ê¤É¤¤Ã¤«¤±°ì¤Ä¤Ç¶¯¤µ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï¤É¤³¤«¤Î»È¤¤Êý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥±¥¬¤ò¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼«¿È¤ÎÂÎ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸½¼Â¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æº£¸å¤ËÀ¸¤«¤¹¤«¡£º£¾ì½ê¤âÆü¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤ËÂÎ¤¬¤·¤Ü¤ó¤Ç¤¤¤¡¢½ªÈ×¤ÏÇØÃæ¤ÎÆù¤¬¤¨¤°¤ì¤ÆÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÁêÅö¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤äÆüº¢¤Î·Î¸Å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¥±¥¬¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊÉ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ö¤ÁÇË¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯¤âÊÑ¤ï¤ì¤Ð¿·ÀïÎÏ¤â¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¡¢Æ£¥ÎÀî¤é³Ú¤·¤ß¤Ê¼ã¼ê¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ÎÂçÁêËÐ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë