¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ØÌ¼¤ò¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÀèÀ¸¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¶áÇ¯¡¢¶µ»Õ¤ä»ØÆ³¼Ô¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²¤ÎÊóÆ»¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£»ØÆ³¤òÁõ¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢Åð»£¤ò¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈï³²¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¶áÇ¯ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¡×¡£¤³¤ì¤ÏÀÅªµÔÂÔ¤òÌÜÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¼ê¤Ê¤º¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ç¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤Ï¤È¤Æ¤â¹ªÌ¯¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Èï³²¤¬É½¤Ë½Ð¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¤´¾Ò²ð¤·¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤Î¤Î¤àµÈ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÌ¼¤ò¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤¹¤ëÀèÀ¸¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¤Îº´ÁÒ¿¿Èþ¤Ï¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î¾®½Õ¤ò½÷¼ê°ì¤Ä¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¾®½Õ¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËØ³Á³¤È¤·¤¿¿¿Èþ¤Ï¡¢¾®½Õ¤ò½Î¤ËÄÌ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¿¿Èþ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¾®½Õ¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎË»¤·¤¤Êì¿Æ¤ÈÏÃ¤¹»þ´Ö¤â¼è¤ì¤º¡¢Êì¿Æ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿½Î¤Î¿¹ÀèÀ¸¤¬Í¥¤·¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°Â¿´¤·¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È´èÄ¥¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È²È¤Ç¤Ò¤È¤ê¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¾®½Õ¤Ï¡¢½Î¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¿¹ÀèÀ¸¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ç¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Çº¤ß»ö¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¿ÆÌ©¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¿¹ÀèÀ¸¤¬¾®½Õ¤Î¼ê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾®½Õ¤Ï¼¡Âè¤ËÀèÀ¸¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¸òºÝ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®½Õ¤Ï¡¢¾®¸À¤Ð¤«¤ê¤ÎÊì¿Æ¤Ë·ùµ¤¤¬º¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÊì¿Æ¤Ë¹ð¤²¤Þ¤¹¡£¡Ö»ä¤Ë¤ÏÀèÀ¸¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢Êì¤Ï¤â¤¦»ä¤Î¤³¤È¤ò¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢16ºÐ¤ÎÌ¼¤È22ºÐ¤âÇ¯¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¿¹ÀèÀ¸¤¬°§»¢¤ËÍè¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Î¿¿Èþ¤Ï¶ÃØ³¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï·ëº§¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿¹ÀèÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¿Èþ¤Ï»×¤ï¤º¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÊìÌ¼¤Î´Ø·¸¤Ï°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤Î¤Î¤àµÈ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãø¼Ô¡¦¤Î¤àµÈ¤µ¤ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¼êÃÊ¤¬¹ªÌ¯¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¿¿Èþ¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢½÷¼ê°ì¤Ä¤ÇÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Èà½÷¤ò¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤Î¤àµÈ¤µ¤ó¡§
¡Ö°ì¿Í¿Æ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤ËÉÔ¼«Í³¤Ê»×¤¤¤Ï¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¾®½Õ¤Î¤¿¤á¤ò»×¤¤¡¢¤¢¤¯¤»¤¯Æ¯¤¯¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¾®½Õ¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢°ì¿Í¤ÇÎ©ÇÉ¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼þ°Ï¤ËÇ§¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà½÷¼«¿È¤â¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¿Æ¤«¤éÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¿Ê³Ø¤òÄü¤á²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾®½Õ¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¡¢¿Ê³ØÈñÍÑ¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤È·è¤á¤¿¤é°ìÄ¾Àþ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¼þ¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬Äì¤Ë¤Ï¾®½Õ¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»Å»ö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÊì¿Æ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Ì¼¤Î¾®½Õ¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¼ä¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Õ¤¿¤ê¤òÆÉ¤ó¤ÇÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Î¤àµÈ¤µ¤ó¡§
¿¿Èþ¤Ï¡Ö¾®½Õ¤Î¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾®½Õ¤Î¾Íè¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢º£¤Î¾®½Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¾®½Õ¤Ï¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤¨´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Êì¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯ËÜ²»¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ª¸ß¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ä¤ë¤»¤Ê¤µ¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¾®½Õ¤Î¼ä¤·¤µ¤Ë¤Ä¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢½Î¤Î½ÎÄ¹¤Ç¤¢¤ë¿¹ÀèÀ¸¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿¹ÀèÀ¸¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤òÉÁ¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Î¤àµÈ¤µ¤ó¡§
º£ºî¤Î´Æ½¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀÆÆ£¾Ï²ÂÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¼ê½ç¤òÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤ØÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÉÁ¤¯¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿¹ÀèÀ¸¤¬¤¿¤À¤ÎÍ¥¤·¤¤ÀèÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿ï½ê¤Ë¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Î°Õ¿Þ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¹ÀèÀ¸¤Î¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¾®½Õ¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¤â¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬ÃæÈ×¤ÇÈ¯³Ð¤·¤Þ¤¹¡£¿¹ÀèÀ¸¤ò¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Î¤àµÈ¤µ¤ó¡§
¿¹ÀèÀ¸¤Ï°ì¸«Í¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¤¤¤ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦´ë¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¼«Ê¬¤Î°Õ¿Þ¤òË¸³²¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÂ¸ºß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÎä¹ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿¹ÀèÀ¸¤Ï¡¢ºîÃæ¤Ç¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¡Ö»üÁ±»ö¶È¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¼ä¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤ë¿Æ¤¬°¤¤¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼ä¤·¤µ¤òËä¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤È¼«Ê¬¤òÀµÅö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤ÎÃæ¤Ç¿¹ÀèÀ¸¤ÎÍÄ¾¯´ü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¾ï¤Ë¸ÉÆÈ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤«¤éÃ¯¤«¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤éÈà¤ÎÇ§ÃÎ¤ÏÏÄ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿¿Èþ¤Ï¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤È¿¹ÀèÀ¸¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤µ¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È»×¤¤Çº¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤Î¤àµÈ¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ª»Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Î¤àµÈ¤µ¤ó¡§
¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤»Ò¤ÎÆÃÄ§¤Ë¡Ö¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÉÆÈ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¸ÉÆÈ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÈï³²¤âÉ½ÌÌ²½¤·¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¿Æ»Ò´Ö¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿Èþ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËÌ¼¤¬¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤ØÏ¢Íí¤·ÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÈï³²¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¿Æ»Ò¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤»¤ë´Ø·¸¤òºî¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ËÜ½ñ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¥°¥ë¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¼ê¸ý¤ò¿Æ»Ò¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¡¢ÂÐºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤â¤·»Ò¤É¤â¤¬ÀÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÇº¤Þ¤º¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áá¤á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ëÂè°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¡§Á´¹ñ¶¦ÄÌÃ»½ÌÈÖ¹æ #8891¡Ê¤Ï¤ä¤¯¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡Ë
¼èºà¡á¥Ê¥Ä¥á¥ä¥·»Ò¡¿Ê¸¡á¥ì¥¿¥¹¥æ¥