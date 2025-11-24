¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÅÏÊÕ¹§Í´»á¤¬¸ì¤ë¡ÖÆüËÜ¤Î¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¹âÉÊ¼Á¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â³¡¹¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¶â²Á³Ê¾å¾º¤Îº£¡¢ÃíÌÜ¤Î¹ñÆâ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó³«Ëë!! Âè42²ó A&W(¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥ïー¥ë¥É)¥×¥ì¥Ó¥åー¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÅÏÊÕ¹§Í´»á¤¬¡¢10·î18Æü¡¦19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñÆâÂç¼ê¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥ïー¥ë¥ÉÂè42²ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òÀâ¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ»á¤Ï¡Öº£²ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤ó¤È1922Ëç¤Î½ÐÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥í¥Ã¥È¿ô¤Ø¤Î¶Ã¤¤«¤é¥Èー¥¯¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¤·¤«¤·ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¼Á¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÆüËÜ¥³¥ì¥¯¥¿ー³¦¤Î¡ÈÄìÎÏ¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¸¥çー¥¸4À¤¤Î5¥Ý¥ó¥É¶â²ß¤ä¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É1À¤ ¥á¥À¥ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦ÅªÌ¾ÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎò»Ë¤ä¿ÍÊªÁü¤â¸ò¤¨¤Æ¥Þ¥Ë¥¢É¬¸«¤Î²òÀâ¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢500Ëü¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤âÁá¤¯¤â675Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä¶¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¥³¥¤¥ó¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ÏÄ¶¥Ï¥¤¥°¥ìー¥ÉËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤ë½ÐÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ©¾¯À¤ä¿³Èþ´ã¤Î¹â¤µ¤òÀä»¿¡£¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤äÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥³¥¤¥ó¡¦»æÊ¾¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¤ª¶â¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¤È¤³¤í°Ê³°¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÃí°ÕÅÀ¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êº£²ó¤â¤¤¤¤¥³¥¤¥ó¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¥³¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´«¤á¤Æ¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
ÅÏÊÕ»á¤Ï¡Öº£²ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤ó¤È1922Ëç¤Î½ÐÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÎÌ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥í¥Ã¥È¿ô¤Ø¤Î¶Ã¤¤«¤é¥Èー¥¯¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¤·¤«¤·ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö¼Á¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÆüËÜ¥³¥ì¥¯¥¿ー³¦¤Î¡ÈÄìÎÏ¡É¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¸¥çー¥¸4À¤¤Î5¥Ý¥ó¥É¶â²ß¤ä¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É1À¤ ¥á¥À¥ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦ÅªÌ¾ÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎò»Ë¤ä¿ÍÊªÁü¤â¸ò¤¨¤Æ¥Þ¥Ë¥¢É¬¸«¤Î²òÀâ¤òÅ¸³«¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢500Ëü¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤âÁá¤¯¤â675Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä¶¥Ï¥¤¥°¥ìー¥É¥³¥¤¥ó¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ÏÄ¶¥Ï¥¤¥°¥ìー¥ÉËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤ë½ÐÉÊ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆüËÜ¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ©¾¯À¤ä¿³Èþ´ã¤Î¹â¤µ¤òÀä»¿¡£¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤äÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥³¥¤¥ó¡¦»æÊ¾¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂç»ö¤Ê¤ª¶â¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¤È¤³¤í°Ê³°¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÃí°ÕÅÀ¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤êº£²ó¤â¤¤¤¤¥³¥¤¥ó¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢¥³¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤ò´«¤á¤Æ¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÅÏÊÕ¹§Í´»á¤¬¸½ÃÏ¤«¤é¶ÛµÞÊó¹ð¡¡¡È°Õ³°¤Ê¥³¥¤¥óÇú¾å¤¬¤ê¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò·ãÇò¡ª
¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤¬·Ù¾â¡ÖÁ´»ñ»ºÆüËÜ±ß¤Ï´í¸±¡×―³¤³°¥Ç¥£ー¥éー¤ÎËÜ²»¤Ë»×¤ï¤º¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë
¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¥³¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥¢¤ÎÅÏÊÕ¹§Í´»á¤¬É³²ò¤¯¡Ö¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¶â²ß¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¿Íµ¤¤Î¿¿¼Â¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥³¥¤¥ó¤ò°·¤¦¤ªÅ¹¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥³¥¤¥ó¥®¥ã¥é¥ê¥¢¡Ù¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥³¥¤¥ó¥Þ¥Ë¥¢¡Ù¤Ç¤¹¡ª¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥³¥¤¥ó¤ÎÉý¹¤¤À¤³¦¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¡ØÃÎ¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡Ù¤òÇ®¤¤¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡ª¹¤¯¤ÆÀõ¤¤¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¥³¥¤¥ó¤Î¾Â¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£