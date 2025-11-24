¡Ö»ä¤¬¥¹¥í¥Ã¥È¤Ê¤é¡Ä¡×±Ñ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÀäÉÔÄ´¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ë¡È½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¡É¤òÍ×µá¡ª¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ÆÁö¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤ò¸«¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¡©¡×
¡¡Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï11»î¹ç¤Ç£¸ÇÔ¡¢¥ê¡¼¥°Àï£·»î¹ç¤Ç£¶ÇÔ¡½¡½¡£¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¡¢±óÆ£¹Ò¤¬½êÂ°¤¹¤ëºòµ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬ÀäÉÔÄ´¤À¡£Íê¤ß¤ÎÀäÂÐ¥¨¡¼¥¹¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤âËÜÄ´»Ò¤È¤ÏÄø±ó¤¯¡¢º£µ¨17»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£µ¥´¡¼¥ë¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥é¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼éÈ÷°Õ¼±¤ÎÄã¤µ¤âÁä¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¸ÇÄê¤ò»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ØBBC¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·»ä¤¬¥¹¥í¥Ã¥È¤Ê¤é¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤³¤¦¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥é¡¼¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤··¯¤¬¿·²ÃÆþÁª¼ê¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¡¢Èà¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤¿¤é--Èà¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¬--¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡©¡×
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°11°Ì¤Þ¤ÇÍî¤Á¡¢¼ó°Ì¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë11¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥Ë¡¼»á¤«¤é¸«¤Æ¤â¡Ö¸·¤·¤¤»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¥¹¥í¥Ã¥ÈÂÎÀ©£²Ç¯ÌÜ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ËÜÍè¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ËÌá¤ì¤ë¤«¡£Ï¢ÀïÏ¢ÇÔ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£
