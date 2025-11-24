¥¸¥§¥Î¥¢»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¡¼¥¹¥Ç¥ó photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½¤ÎDF¤¬°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¼«¿È¤ÎSNS¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¡¼¥¹¥Ç¥ó¡£

26ºÐ¤ÎDF¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤Æ¥×¥í¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥ë¡¦¥ê¥¨¡¼¥¸¥å¤ä¥¸¥§¥Î¥¢¤Ø¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤·¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

º£µ¨¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î3Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥Þ¥ë¥Ù¡¼¥ê¥ãFC¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀèÆü°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Õ¥¡¥ó¥Õ¡¼¥¹¥Ç¥ó¤¬26ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç°úÂà¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤¬¸¶°ø¤À¡£

¥­¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç3ÅÙ¤ÎÁ°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÎÂç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡Ö¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÎ¤¬¤â¤¦¸Â³¦¤À¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÂÎ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¶áÇ¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥í¥É¥ê¤¬Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ÏÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢Ä¾¶á¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëÀï¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

2024Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£