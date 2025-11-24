歌手の郷ひろみ（70）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。体調不良を押してコンサートを続行した経験を語った。

番組では「郷ひろみ都市伝説のウソ？ホント？を見破れ！」と題したクイズ企画を実施。お笑いタレントの横澤夏子が「アニサキスで激痛の中コンサート」と選ぶと、郷は「ホント」と回答。「やったんですよね。暗くなってから、舞台監督が“もうやめましょう”っていうふうに言ってきて、そのぐらい痛い」と明かし、「アニサキスがいるっていうのは分かってたんですけど、コンサートを続けるって言う、何か分からないけど自分の中ではあったんでしょうね」と振り返った。

そして「見てる人には分からないけど、でも痛い」と説明。自身のバラード曲「逢いたくてしかたない」に掛け、「“でも逢い〜たい〜”って歌ってると、“今日はひろみ、切実ねえ”」とファンの反応を交えて笑わせ、「でも“逢いたい”じゃなくて、“ああ痛い”なんですよ、もう」とオチをつけると、番組MCの「ハライチ」澤部佑は「アニサキス漫談」とツッコミ。「ファンはでも知らないから“今日は気持ちが入ってるな”って」と想像した。

そんな状況に、フリーアナウンサーの神田愛花は「そういう時、（開演）冒頭で“今日アニサキスがいるからちょっとゴメンね”って言ってやる、っていうテもある。それは一切しない？」と質問。郷は「性格なんですけど、あんまりマイナスの要素を与えたくないっていうのがある」とキッパリ。そのため澤部から「松田君はある？」と振られた「Travis Japan」の松田元太は「いや、僕だったら休みます。アニサキスじゃなくても僕は休みます」と答えて笑いを誘っていた。