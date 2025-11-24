この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「スマイルライフそらふね片付けチャンネル」で公開された動画「【遺品整理×家族問題】毒親に“奪われたマイホーム”--娘が“笑顔”を取り戻すまで」にて、株式会社ソラフネ代表の鳥谷部氏が、そこに潜む家族の問題について語った。



今回の依頼主は関東在住の女性。仕事の都合で家を離れていた間、母親が家に単独で住み続けていたが、その母親はいわゆる「毒親」だったという。「親子関係って人それぞれあって、なかなかね、うまくいっている人もあれば、苦手な方もいらっしゃって。一つ区切りをつけて、一歩進むための片付けになるのかなと思っています」と鳥谷部氏。依頼主自身も、「毒親に育てられ、自己否定のまま責任を抱え続けてきた」と語っている。



15年ぶりに自宅に戻る決意をし、遺品整理のプロに片付けを依頼。母の介護施設入所を契機に、家の中には「母と娘の複雑な記憶」が刻まれていたという。家には大量の家具や母親の遺品、そして娘が抱えてきた精神的負担の痕跡も残っていた。現場では、「もともとはお二人の家だったのに、15年経って家具が床に貼り付いてしまった」など、長年の積み重ねが浮き彫りに。



作業は丸2日かかる大規模なものに。「自分で少し片付けをしていたけど、とてもじゃないけど遠方からじゃ無理だなと思いました」「とにかくずっと私が掃除をする係だった」と娘さんもこれまでの苦労を吐露。娘は、ことあるごとに「娘なんだから、あなたがやりなさい」と母から押し付けられ、自分をゴミ箱扱いされたような気持ちだったと話した。「結婚することも嫌がられたし、転勤もダメと言われてきた」と、親子関係のしがらみを赤裸々に明かす場面もあった。



それでも、「子供の気持ちっていうのはすごい分かるし、お母さんもちょっと認知が入ってしまって、その辺の親子の関係っていうのが伝わってきました」と鳥谷部氏。搬出作業後には、「いや、もう、自分の家、復活、再生。生まれ変わります。嬉しい」と、娘が本当の自分、そして本当の家に戻れたという感動のコメントが残った。



動画の終盤、鳥谷部氏は「今回、呪いを解いてください」と語りかけ、「私たちでは無理でした。お願いして本当によかった」「自分の家でも人が住んでいると全く違うんですね」と娘が涙ながらに感謝を述べた。再生した家で新たな暮らしを始める彼女の姿が印象的なエンディングとなった。