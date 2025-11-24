Image: エレコム

トラックボールにスムースな動きを求めているなら、狙い目よ！

デバイスの操作感の良し悪しってユーザーの好みによって良いものなのかどうなのかが変わるので一概にはいえないんだけど、エレコムの新型トラックボール「HUGE PLUS」の仕様、個人的には大歓迎です。

今までのHUGEは、人工ルビーの支持球で52mm径のボールを支えていました。マウスポインターの動きに節度や安定感が欲しい、という方にはピッタリなんだけど、僕としてはボールが大きくても軽ーく動いてくれるトラックボールが好きだったので、ちょっと合わなかった。

けれど、HUGE PLUSは、摩擦感をほとんど感じさせないベアリング支持版！ やったー！あなたの到来を！お待ちしていました！

ご覧のように、まさにヒュージなサイズのHUGE PLUS。実は他ボタンなポインティングデバイスでもあり、各部についているボタンはカスタマイズが可能です。

ボールが大きいから少しの動きでもマウスポインタがぐいんぐいんと動くので慣れは必要だけど、画像/動画編集や3D制作などなど、スムースな動きと合わさってポインタを移動しまくりな作業で使うとかなりの効率アップが期待できますよ。

