ÌÜ¹õÏ¡¸ú²Ì¤Ç½÷À¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥óµÞÁý¤«¡¢JRA¤ËÊ¹¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¸ú²Ì¤ÈÍÇÏµÇ°¡È²áµîºÇ¹âÇä¤ê¾å¤²¡É¤Ø¤Î´üÂÔ
¡¡2025Ç¯½©¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¶¥ÇÏ³¦¤Ë¡ÈÇÈÌæ¡É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Âè4ÏÃ¤Ç»ëÄ°Î¨9.0¡ó¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤¬Êª¸ì¤ËËÜ³Ê»²Àï¤·¤¿Âè5ÏÃ°Ê¹ß¤Ç¤Ï10¡óÂæ¤òÄ¶¤¨¡ÈV»ú²óÉü¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
JRA¤Î¤ªµÒÍÍÁí¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÀª¤¤¤È¤È¤â¤ËSNS¤Ë¤Ï¡¢
¡Ô¶¥ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É´Ñ¤¿¤é¥Ï¥Þ¤ë¡Õ
¡ÔÇÏ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬±Ç²èÊÂ¤ß¡Õ
¡Ô¤³¤Î¤Þ¤ÞÇ¯Ëö¤ÎÍÇÏµÇ°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤¿¤¤¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Î´Ö¤Ç¡È¶¥ÇÏ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Ç¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¡¦ÍÇÏµÇ°¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¥É¥é¥Þ¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡Ôº£Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ï²áµîºÇ¹âÇä¾å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿²±Â¬¤âÈô¤Ó¸ò¤¦¡£¼ÂºÝ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£ÊÔ½¸Éô¤ÏÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¹Êó¤ËÄ¾ÀÜÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÍÇÏµÇ°¤ÎÇä¾å¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRA¤Ï¡ÖËÜÇ¯¤ÎÇä¾å¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²óÅú¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²áµî3Ç¯¤ÎÇä¾å¥Ç¡¼¥¿¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£
2022Ç¯¡§5215²¯5,046Ëü6,600±ß
2023Ç¯¡§5457²¯9,634Ëü0,000±ß
2024Ç¯¡§5508²¯3,057Ëü1,000±ß
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇä¾å¤ÏÁý²Ã¡£±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Î·¹¸þ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢JRA¤Ï¡ÖÈ¯Çä¶â¤Ï104.2¡ó¡¢¤ªµÒÍÍÁí¿ô¤Ï101.9¡ó¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Á´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿þÌî¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Î¼çÍ×G1¥ì¡¼¥¹¤â¹¥Ä´¡£JRA¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÊÁ°Ç¯Èæ118.7¡ó¡Ë¡¢µÆ²Ö¾Þ¡Ê110.5¡ó¡Ë¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡Ê101.6¡ó¡Ë¤È¡¢¸®ÊÂ¤ßÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£G1ÀïÀþ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ°ÊÁ°¤«¤é¡È½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁý²Ã¡É¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£JRA¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2019Ç¯¤Ë17.4¡ó¤À¤Ã¤¿¶¥ÇÏ¾ì¤Î½÷ÀÍè¾ì¼Ô³ä¹ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï21.6¡ó¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¡£
¡Ö½÷ÀÈæÎ¨¤¬20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤¬½÷ÀÁØ¤ÎÁý²Ã¤ËÄ¾ÀÜ±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJRA¤Ï¡¢
¡Ö¤ªµÒÍÍÁØ¤ÎÊÑ²½¤¬¥É¥é¥ÞÅù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²óÅú¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤Î¤³¤È¡£¡È¥É¥é¥Þ¸ú²Ì¡É¤ÎÃÇÄê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¾¶á¤Ç¤â½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÔºÇ¶á¤Ï¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç½÷À¤¬Áý¤¨¤¿¡Õ¡ÔÂç¿Í¤Î½÷ÀÆ±»Î¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬¸«¤é¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡È¶¥ÇÏ¤ò³Ú¤·¤à¥Þ¥À¥àÁØ¡É¤¬¼ÂºÝ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤É÷¤Ê¤Î¤¬ÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¡£JRA¤Ï10·î31Æü¡¢Â¨PAT¡Ê¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤¬¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPayPay¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡³«»ÏÍ½ÄêÆü¤Ï12·î19Æü¡£¥Á¥ã¡¼¥¸¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬ÂçÉý¤Ë²¼¤¬¤ë¡£¼ã¤¤À¤Âå¡¢¤½¤·¤Æ¿·µ¬¤Î½÷ÀÁØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È¤¬¿·¤¿¤Ê»ëÀþ¤ò½¸¤á¡¢½÷À¤¿¤Á¤â¶¥ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Ëö¤ÎÍÇÏµÇ°¡¢²áµîºÇ¹âÇä¾å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£Çä¾å¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡È¥í¥¤¥ä¥ëµé¤ÎÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¡É¤ò´üÂÔ¡ª